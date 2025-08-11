BBVA arrenca un gran somriure a milers d'espanyols: mira avui el teu compte, brutal
Milers de clients de BBVA aplaudeixen la seva darrera decisió i molts n’esperen una agradable sorpresa al seu compte
BBVA ha llançat un anunci que alegra milers d'espanyols. El banc ha confirmat que ja ha començat a abonar una ajuda que significa molt per a milers de clients.
I és que poden veure reflectit l'ingrés de l'atur avui mateix al seu compte, 11 d'agost. Si ets un d'ells, comprova el teu compte com més aviat millor, perquè potser ja tens disponibles els diners.
BBVA fa avui un pagament important: molts estan atents
Aquest gest de BBVA és molt esperat per aquells que depenen de la prestació per desocupació per organitzar el seu mes. Encara que el Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) estableix com a data oficial de pagament entre els dies 10 i 15 de cada mes, BBVA sol avançar l'abonament de l'atur als seus clients, ajudant així que moltes famílies disposin abans dels diners.
El banc ha informat a través dels seus canals oficials que aquest dilluns 11 d'agost és una de les dates clau per revisar el teu compte. Molts usuaris han confirmat a les xarxes socials que ja han rebut l'ingrés, cosa que ha generat una gran onada de comentaris positius.
Altres bancs també fan avui l'abonament de l'atur
Aquest tipus d'accions són molt ben valorades pels clients. Sobretot en un mes com l'agost, en què moltes despeses es disparen per les vacances o la tornada a l'escola.
BBVA no ha estat l'únic a fer l'ingrés de l'atur avui. Altres bancs com CaixaBank, Banco ING, Unicaja, Bankinter, Banco Sabadell o Abanca també fan el pagament als seus clients aquest dilluns. Tanmateix, BBVA destaca per la claredat amb què informa els usuaris sobre aquests abonaments i pel seu compromís a mantenir aquest avançament mes rere mes.
Tot un alleujament per a milers d'espanyols
Des de l'entitat, recorden que aquest tipus d'ingrés pot variar lleugerament d'un client a un altre depenent de l'horari i del tipus de compte. Per això, recomanen revisar el compte al llarg del dia i consultar l'aplicació del banc o el lloc web per a qualsevol dubte relacionada amb la prestació.
Aquest ingrés és molt important perquè permet a moltes persones planificar pagaments, fer la compra o simplement tenir un petit respir econòmic. Per això, cada vegada que BBVA fa aquest tipus d'anunci, es converteix en un alleujament per a milers d'espanyols.
Així que, si estàs esperant el teu abonament de l'atur, no ho dubtis. Potser BBVA t'ha donat una alegria que et canviarà el dia. I si encara no veus l'ingrés, tingues paciència, perquè al llarg de la jornada podria completar-se el procés.
Més notícies: