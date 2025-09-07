Alerta urgent de BBVA a mitja Espanya: no et distreguis amb això o ho pagaràs car
BBVA adverteix milions de clients d’un problema amb els seus comptes que han de solucionar al més aviat possible
BBVA ha llançat una alerta taxativa a milers de clients a Espanya. El banc ha explicat que hi ha un tema que molts estan deixant passar i que pot tenir conseqüències molt serioses.
Es tracta dels comptes inactius. Pot semblar una cosa sense importància, però la veritat és que oblidar-se'n pot sortir molt car. Un compte inactiu és aquell que passa molt de temps sense registrar moviments.
BBVA no s'ho pren a broma: compte amb l'estat del teu compte
És a dir, no es fan ingressos, no es paguen rebuts, ni es realitzen transferències. Encara que a simple vista pugui semblar una simple distracció, BBVA recorda que aquests comptes poden ser bloquejats si no s'utilitzen durant un període prolongat. El bloqueig porta conseqüències directes per als clients, que en molts casos descobreixen el problema massa tard.
El banc insisteix que no es tracta d'un simple tràmit. Si un compte queda inactiu, es poden generar despeses innecessàries i fins i tot perdre l'accés als diners. En els casos més extrems, els diners oblidats en comptes d'aquest tipus poden acabar passant a l'Estat si no es reclamen a temps.
Soluciona el problema: BBVA no vol comptes inactius
Per això, BBVA vol que tots els seus clients a Espanya siguin conscients del risc i prenguin mesures com més aviat millor. L'avís urgent busca prevenir situacions complicades. BBVA recalca que n'hi ha prou amb fer un moviment senzill per evitar que el compte quedi inactiu.
Un ingrés petit, un pagament amb targeta o una transferència són suficients per mantenir-lo actiu. D'aquesta manera, el client no haurà de preocupar-se per bloquejos ni per les conseqüències que pugui portar la inactivitat.
El banc també ofereix solucions possibles per als qui ja tenen comptes bloquejats. Si un client descobreix que el seu compte està inactiu, pot acudir a una oficina de BBVA, utilitzar l'aplicació o trucar al servei d'atenció al client.
BBVA vetlla per la seguretat dels seus clients
Des d'aquí, es revisarà la situació i s'activaran els passos necessaris per recuperar l'accés als diners. L'ajuda de BBVA està pensada perquè ningú perdi el que li pertany, però el consell és clar: prevenir sempre serà millor que arreglar el problema després.
L'entitat recorda que aquest tipus d'avisos no són un caprici, sinó un advertiment seriós. Ser conscients del risc i actuar amb rapidesa és la clau per no haver-se de lamentar després. BBVA torna a demostrar que vetlla per la seguretat dels seus clients i pel bon ús dels seus comptes.
Si tens un compte que fa temps que no utilitzes, no el deixis oblidat. Un simple gest pot estalviar-te complicacions, despeses i bloquejos que després són difícils de resoldre.
