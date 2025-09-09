Comprovat: això espera milions d'espanyols amb les pensions i no agradarà gens
L'actual sistema de pensions a Espanya resulta inviable i molts experts ja parlen de possibles canvis
Cada vegada són més els espanyols que han començat a assumir una realitat que durant anys s’havia evitat d’afrontar. Els senyals són clars i els experts ho confirmen: el futur del sistema de pensions a Espanya no és tan segur com es pensava. El pitjor és que, tot i que hi ha possibles solucions damunt la taula, cap no és fàcil ni serà ben rebuda per tothom.
El model actual de jubilació està en el punt de mira. A mesura que la població envelleix, hi ha menys persones en edat de treballar que puguin sostenir amb les seves cotitzacions els jubilats. I això planteja un problema seriós: si no s’actua aviat, el sistema no podrà continuar garantint pensions dignes en el futur.
Les opcions per mantenir les pensions
Molts es pregunten què es pot fer per evitar-ho. Els experts coincideixen que hi ha tres camins possibles, i cap no està exempt de crítiques.
La primera opció seria augmentar les cotitzacions socials. És a dir, les aportacions que fan treballadors i empreses a la Seguretat Social. Actualment, aquest percentatge representa un 28,3 % del salari brut.
La major part (un 23,6 %) va a càrrec de l’ocupador, i la resta (un 4,7 %) la paga el treballador. Pujar aquestes xifres significaria més ingressos per al sistema. Però no tothom veu amb bons ulls aquesta mesura.
Alguns economistes adverteixen que si s’encareixen els costos laborals, les empreses podrien contractar menys. A més, els treballadors veurien reduït el seu salari net, cosa que perjudicaria el seu poder adquisitiu.
La segona alternativa seria reduir directament l’import de les pensions. Això es podria aplicar de diverses formes. Ja sigui limitant la seva revaloració anual, modificant els càlculs per a futures jubilacions o aplicant retallades a les prestacions actuals.
Tanmateix, aquesta opció és molt delicada. Avui dia més del 40 % dels majors de 65 anys depenen exclusivament d’aquesta ajuda per viure.
Una retallada en les pensions tindria conseqüències socials profundes. Podria augmentar els nivells de pobresa entre la gent gran i generar un fort rebuig ciutadà. A més, cap govern vol assumir el cost polític d’aplicar una mesura tan impopular.
Retardar l’edat de jubilació, la proposta més viable
La tercera i més probable mesura és retardar l’edat legal de jubilació. Ja existeix una progressió en curs que portarà l’edat mínima fins als 67 anys el 2027. Però alguns especialistes apunten que aquest límit podria estendre’s fins als 70 o fins i tot 72 anys en el futur.
Això es justifica per l’augment de l’esperança de vida a Espanya, que supera els 83 anys, una de les més altes d’Europa. Aquesta solució també inclouria fomentar el que es coneix com a envelliment actiu. És a dir, permetre que aquelles persones que ho desitgin puguin continuar treballant més enllà dels 65 anys, amb incentius fiscals o altres mesures que ho facin atractiu.
