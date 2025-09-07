Demostrado: Banco Santander hace el favor más grande a sus clientes, lo agradecerás

El Banco Santander vuelve a poner la seguridad en primer plano y lanza un aviso que muchos clientes agradecen. Se trata de un guiño importante hacia quienes usan su móvil a diario para operar con sus cuentas.

La entidad recuerda que los dispositivos son la puerta de entrada a nuestros datos más sensibles y que un descuido puede costarnos caro. Por eso insiste en tomar medidas de protección básicas y fáciles de aplicar.

Banco Santander manda un aviso urgente: no puedes ignorar esto

El banco señala que uno de los errores más comunes es usar la misma clave para todo. Muchos clientes configuran el mismo PIN en la tarjeta SIM y en el desbloqueo del teléfono. A simple vista puede parecer práctico, pero en realidad supone un riesgo enorme.

Si el móvil cae en manos equivocadas, acceder a la información y a las apps bancarias se convierte en un juego de niños. Por ello, el Banco Santander pide configurar contraseñas diferentes para cada uso y reforzar la seguridad lo máximo posible.

Por este motivo, la contraseña de la SIM debe ser distinta a la del teléfono

Otro detalle que no debemos pasar por alto es la importancia de cambiar el PIN de la SIM que viene de fábrica. Ese número suele ser conocido y si no se modifica, un ladrón tendría acceso inmediato a llamadas, mensajes y a la recepción de códigos de verificación.

Tener un PIN distinto para la SIM y el desbloqueo del teléfono es un paso sencillo, pero crucial para evitar disgustos. En caso de robo, esa diferencia de claves puede ser la barrera que impida que alguien entre en nuestras cuentas.

El banco también recomienda no almacenar las contraseñas en el propio dispositivo. Muchas personas las guardan en notas o aplicaciones sin protección. Este gesto, que parece inofensivo, deja abierta la puerta al robo de dinero y datos personales.

Si te roban el teléfono, actúa rápido, pero con cabeza

En su lugar, aconseja utilizar gestores de contraseñas seguros o simplemente memorizar las claves. Además, recuerda que los códigos deben ser difíciles de adivinar, evitando fechas de nacimiento o combinaciones muy obvias.

El Banco Santander subraya que, en caso de robo del teléfono, los pasos urgentes son claros. Lo primero es bloquear la tarjeta SIM para impedir que la utilicen.

Después, hay que contactar con el banco para recibir ayuda inmediata y bloquear las cuentas en línea. Así se corta de raíz cualquier intento de acceder al dinero. El banco ofrece vías rápidas de contacto precisamente para actuar sin pérdida de tiempo.