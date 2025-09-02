Confirmat: Banco Santander dona un cop damunt la taula i els espanyols somriuen, al·lucinats
Banco Santander fa una picada d'ullet als seus clients que no poden deixar escapar: aquesta eina és diferent de la resta
Banco Santander ha fet un gest molt especial a tots els seus clients que somien a comprar-se un habitatge. L'entitat ha posat en valor una eina que està causant autèntica eufòria entre aquells que busquen la seva futura casa.
Es tracta de Home Planner, l'app que s'ha convertit en l'aliada perfecta per planificar la compra d'una llar. Comprar una casa no és tasca fàcil. Els preus, les hipoteques i la gran quantitat de detalls fan que molts se sentin perduts.
Banco Santander és conscient de com n'és d'important un habitatge: Home Planner
Banco Santander ho sap, i per això ha volgut posar a disposició dels seus clients una utilitat pensada per simplificar aquest procés. Amb Home Planner, el banc demostra un compromís ferm i clar. I no n'és cap altre que ajudar cada persona a fer un pas segur cap a la compra de l'habitatge ideal.
L'eina és molt fàcil d'utilitzar. Des de la banca en línia o l'app del banc, el client accedeix a Home Planner i comença a simular diferents escenaris. Pot calcular quants diners necessita, com s'adapta el seu pressupost a la hipoteca que busca i quines opcions de finançament té al seu abast.
El client guanya confiança gràcies a una eina que ho canvia tot
En pocs minuts, obté un panorama clar i realista sobre la compra de la seva futura casa. Els usuaris estan encantats perquè no es tracta només d'una calculadora hipotecària.
Home Planner ofereix una visió completa del procés, quelcom que altres bancs no havien posat tan a l'abast de la mà. Es pot jugar amb xifres, ajustar ingressos, despeses i terminis, fins a trobar la solució que encaixi millor. D'aquesta manera, el client no sent incertesa, sinó confiança.
Un altre detall és que l'eina està integrada en l'entorn digital del Santander, permetent a l'usuari seguir en tot moment amb la tranquil·litat d'estar recolzat per un gran banc. A més, l'accés és immediat i gratuït per a tots els clients. Una app que, segons expliquen des de l'entitat, té com a objectiu que l'experiència de compra sigui molt més clara i satisfactòria.
Atenció personalitzada que combina el digital amb el tracte humà
La promoció de Home Planner ha generat autèntica bogeria a les xarxes socials i fòrums especialitzats en habitatge. Molts destaquen la utilitat de poder visualitzar la seva situació financera sense haver d'anar físicament a una oficina, tot i que sempre queda l'opció de resoldre dubtes cara a cara amb els assessors del banc.
Aquest compromís ferm del Santander es reforça amb una atenció personalitzada que combina el digital amb el tracte humà. Amb Home Planner també inspira els seus clients a valorar altres idees per comprar la casa ideal, com millorar la planificació de l'estalvi, entendre millor els costos ocults d'un habitatge o calcular possibles reformes.
