Cop dur d'Hisenda a milers d'espanyols: no tindran més remei que pagar

La recent DANA que va afectar la província de València va causar greus danys materials i personals. Per alleujar la situació econòmica dels damnificats, el Ministeri d'Hisenda va decidir suspendre el cobrament del segon pagament de l'IRPF corresponent a l'any 2023. Aquesta mesura es va aprovar en el Consell de Ministres del 5 de novembre de 2024.

La suspensió del pagament de l'IRPF va beneficiar els contribuents de València que van triar fraccionar la seva declaració de la renda en dos terminis. El segon pagament, inicialment previst per al 5 de novembre de 2024, va quedar posposat per al 5 de febrer de 2025. Aquesta decisió buscava proporcionar un respir econòmic als afectats per la DANA.

Hisenda rebutja una altra pròrroga als afectats per la DANA: pagaran en dies

No obstant això, Hisenda ha estat taxativa en anunciar que no hi haurà més pròrrogues ni possibilitat d'ajornar novament el pagament. Els contribuents hauran d'abonar l'import pendent del seu IRPF el 5 de febrer de 2025, sense opció a fraccionar o diferir el pagament.

Aquesta determinació ha generat malestar entre els afectats, que esperaven més flexibilitat per part de l'Administració Tributària. Molts dels damnificats argumenten que, encara que la suspensió inicial va ser útil, encara enfronten dificultats econòmiques derivades de la DANA.

L'impossibilitat d'ajornar o fraccionar el pagament pendent de l'IRPF, uns 300 milions d'euros, suposa una càrrega significativa per a nombroses famílies. I també per a petites empreses a la regió.

El que provocaria ajornar una vegada més el pagament de l'IRPF

Hisenda ha manifestat que la suspensió del segon pagament de l'IRPF va ser una mesura excepcional per donar suport als afectats en un moment crític. No obstant això, considera que estendre el termini o permetre nous fraccionaments podria comprometre la recaptació fiscal necessària per finançar altres ajudes i serveis públics.

A més, l'Agència Tributària ha indicat que els contribuents han tingut temps suficient per planificar el pagament pendent. En resposta al malestar generat, algunes associacions d'afectats i representants polítics locals han sol·licitat a Hisenda reconsiderar la seva postura. Volen oferir alternatives de pagament més flexibles.

Proposen la possibilitat d'establir un pla de pagaments fraccionat que permeti als contribuents complir amb les seves obligacions fiscals sense veure's aclaparats financerament. Mentrestant, els contribuents afectats han de preparar-se per complir amb el pagament de l'IRPF a primers de febrer.

Es recomana revisar les opcions disponibles. I en cas de dificultats, contactar amb l'Agència Tributària per buscar possibles solucions dins del marc legal vigent.