Comunicat d'última hora de Banco Sabadell: tingues-ho en compte o estaràs en perill

Banco Sabadell ha emès un comunicat urgent per alertar els seus clients sobre les estafes relacionades amb Bizum. Una aplicació de pagaments instantanis molt popular a Espanya. Els ciberdelinqüents estan aprofitant la facilitat i rapidesa d'aquesta plataforma per enganyar usuaris desprevinguts i robar els seus diners.

Una de les estafes més freqüents és el "Bizum invers". En aquest frau, l'estafador envia una sol·licitud de diners en lloc d'una transferència.

Banco Sabadell, taxatiu: compte amb les estafes relacionades amb Bizum

Si la víctima no presta atenció i accepta la sol·licitud, estarà enviant diners al delinqüent en lloc de rebre'ls. Aquest mètode ha estat reportat en diverses ocasions, especialment en plataformes de compravenda d'articles de segona mà.

Un altre engany habitual implica estafadors que es fan passar per compradors interessats en productes que vens en línia. T'envien una sol·licitud de pagament a través de Bizum, però en realitat és una sol·licitud perquè tu els enviïs diners. Si no revises detingudament la notificació, podries caure en el parany i perdre diners.

El que et recomana Banco Sabadell per evitar fraus

Per protegir-te d'aquestes estafes, Banco Sabadell t'indica que has de verificar les sol·licituds. Abans d'acceptar qualsevol operació a Bizum, assegura't que és una transferència de diners cap a tu i no una sol·licitud per enviar diners. Llegeix detingudament les notificacions i, si tens dubtes, rebutja l'operació.

Si reps una sol·licitud de pagament o transferència, verifica que prové d'una font fiable i contacta la persona per un altre mitjà per confirmar l'operació. I si alguna cosa sembla massa bona per ser certa, probablement no ho sigui. Mantén una actitud cautelosa davant ofertes o sol·licituds inesperades.

A més, mai proporcionis dades personals, contrasenyes o informació bancària a través de canals no segurs o a persones desconegudes. I realitza les teves operacions únicament a través de l'aplicació oficial del teu banc o de Bizum. Evita accedir a enllaços proporcionats per tercers.

Per què és clau la prudència a l'hora d'utilitzar Bizum

La rapidesa i facilitat de Bizum poden portar-nos a baixar la guàrdia i és fonamental actuar amb prudència i coherència en cada operació. Els estafadors s'aprofiten de la confiança i la immediatesa per enganyar les seves víctimes. Per això, és essencial mantenir-se alerta i seguir les recomanacions de seguretat proporcionades per les entitats bancàries.

Banco Sabadell insisteix en la importància d'estar atents i seguir aquestes recomanacions per evitar ser víctimes d'estafes relacionades amb Bizum. La seguretat en les transferències depèn en gran mesura de la nostra prudència i atenció al detall. Si sospites que has estat víctima d'un frau, contacta immediatament amb el teu banc i denuncia la situació a les autoritats competents.