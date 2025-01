Eufòria al BBVA després del que acaba de confirmar-se: no poden celebrar-ho més

BBVA està de celebració després de rebre, per tercer any consecutiu, el prestigiós segell de Top Employer 2025 a Espanya. Aquest reconeixement destaca les empreses líders en la gestió de talent i en la creació d'entorns laborals d'excel·lència.

La reacció des de BBVA ha estat de gran entusiasme. Paul Tobin, director global de Talent i Cultura a BBVA, va expressar que "és un premi a la feina dels nostres més de 120.000 empleats. I ens anima a continuar contribuint al desenvolupament econòmic i social de totes les geografies en les quals operem".

Alegria a BBVA: obté de nou la certificació Top Employer Espanya

Aquest èxit no és casualitat. BBVA ha implementat diverses iniciatives que demostren el seu compromís amb les persones i la gestió de talent. Entre elles, destaca el llançament d'un nou portal d'ocupació el 2024, dissenyat per atreure i retenir els millors professionals.

A més, l'entitat ha ampliat la seva oferta de valor a l'empleat amb més de cent mesures de flexibilitat i conciliació. Aquestes inclouen permisos per a la cura de familiars, acompanyament en exàmens prenatals i suport en processos d'adopció. També ha reforçat programes de desenvolupament internacional i 'mentoring', i ha posat en marxa iniciatives enfocades en la salut i el benestar de la seva plantilla.

El compromís de BBVA amb els seus empleats és total

La diversitat i la inclusió són pilars fonamentals en l'estratègia de BBVA. El banc ha establert objectius clars, com assolir un 36,8% de dones en llocs directius, i ha llançat programes específics per aconseguir-ho. Així mateix, ha publicat manuals per combatre l'edatisme i promoure la diversitat generacional.

El compromís de BBVA amb els seus empleats també es reflecteix en reconeixements internacionals. La revista Time el situa com el primer banc espanyol en la seva llista de les millors empreses del món, el vuitè lloc a nivell global. A més, Forbes l'ha reconegut com el millor banc espanyol en els 'World's Best Employers 2023'.

La gestió de talent de BBVA és reconeguda amb aquest segell

Amb tot, l'eufòria a BBVA està més que justificada. L'obtenció del segell Top Employer 2025 per tercer any consecutiu és el resultat d'una estratègia centrada en el compromís amb les persones. També en la gestió de talent i la creació d'un entorn laboral d'excel·lència.

Gràcies al nou portal d'ocupació i el seu enfocament en la diversitat, BBVA continua consolidant-se com una de les millors empreses per treballar a Espanya. I també per fer-ho a nivell global.