Confirmado: lo último de CaixaBank causa furor y media España, dispuesta a cambiarse

Cada vez más jóvenes en España están cambiando la forma en que se relacionan con su banco. ¿El motivo? Una propuesta diferente. Con una imagen fresca, totalmente digital y pensada para las nuevas generaciones.

Sin duda, CaixaBank ha dado en el clavo. Y lo ha hecho a través de una plataforma que no deja de ganar seguidores y que ya está marcando tendencia. Pero, ¿qué tiene esta solución que está revolucionando el día a día financiero de miles de jóvenes?

La clave del éxito tiene un nombre: imagin. Se trata del neobanco líder entre los jóvenes en España, impulsado por CaixaBank. Ha sabido adaptarse como ningún otro a las necesidades y estilo de vida de quienes tienen menos de 35 años.

CaixaBank sabe lo que quieren los jóvenes

Desde su lanzamiento, imagin ha crecido sin parar, y hoy representa mucho más que una simple cuenta bancaria. Ofrece una experiencia 100 % digital, sencilla y accesible desde cualquier móvil. Y esto es justo lo que buscan los jóvenes: rapidez, comodidad y control total desde la palma de su mano.

Pero lo que realmente marca la diferencia es su oferta completa de productos bancarios y no bancarios. Pensados para acompañar a sus usuarios en todos los momentos importantes. Desde ahorrar para un viaje, pagar en el extranjero, solicitar una hipoteca o incluso invertir en acciones.

A nivel financiero, imagin de CaixaBank proporciona cuentas sin comisiones y tarjetas que se pueden usar sin coste adicional en otras divisas. Además de servicios de pago sencillos y rápidos, y hasta préstamos o hipotecas adaptadas a jóvenes. También incluye un bróker para la compraventa de acciones y fondos de inversión, todo desde su intuitiva app.

Esto convierte a imagin en una solución única dentro del panorama de neobancos. Facilita herramientas reales para construir el futuro financiero desde hoy.

Pero CaixaBank, a través de imagin, no solo piensa en el bolsillo. La plataforma se ha convertido también en una comunidad digital con valores claros. A través de imaginPlanet, se desarrollan contenidos, actividades e iniciativas con impacto positivo en el medioambiente y la sociedad.

Por ejemplo, proyectos para cuidar los ecosistemas marinos, fomentar el emprendimiento joven o mejorar la educación financiera tienen cabida aquí. Este compromiso con la sostenibilidad y el progreso social conecta de forma natural con las inquietudes de las nuevas generaciones. Y es que valoran mucho más que un buen producto: buscan propósito, compromiso y autenticidad.

Golpe de efecto de CaixaBank

En un momento en el que los bancos tradicionales luchan por adaptarse, CaixaBank ha sabido adelantarse. Lo hace con una propuesta que se ajusta perfectamente a los gustos y necesidades de los más jóvenes. Así, imagin no solo se consolida como una alternativa sólida, sino como una referencia del futuro de la banca en España.

Con todo esto, no es de extrañar que imagin cause furor entre los jóvenes. Y lo mejor es que esto parece solo el principio.