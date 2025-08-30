Comprovat: surt a la llum el que molts ocultaven sobre les pensions i inquieta molt
Les últimes notícies no són gens optimistes i els futurs jubilats ja es posen en el pitjor davant del que ha d’arribar
Durant anys s'ha parlat de les pensions com un dret garantit, gairebé intocable. Però ara, noves dades posen en dubte una cosa que es donava per feta. Mentre molts confiaven que la jubilació arribaria acompanyada d'estabilitat, la veritat és que el sistema que la sosté comença a mostrar esquerdes.
I no, no és un simple advertiment llunyà: les xifres ja ho reflecteixen amb claredat. A Espanya, el model de pensions es basa en un principi de repartiment. Els treballadors en actiu financen les pensions dels jubilats.
Això va funcionar durant dècades, quan hi havia prou cotitzants per sostenir els pensionistes. Però aquesta proporció ha començat a invertir-se, i l'equilibri s'està trencant. Avui, per cada persona que s'incorpora al mercat laboral, se'n jubila més d'una.
En concret, durant els primers sis mesos d'aquest any, s'han registrat 177.000 nous cotitzants menors de 30 anys. Tanmateix, el nombre de jubilats ha augmentat encara més, arribant als 183.000 en aquest mateix període.
Aquest desfasament significa que cada dia entren a treballar unes 986 persones, però se'n retiren 1.020. És a dir, el sistema rep menys aportacions de les que necessita per cobrir les noves pensions. Encara que aquesta desigualtat fa temps que existeix, la situació s'està agreujant de manera accelerada amb la jubilació massiva de la generació del baby boom.
El pitjor amb les pensions està per arribar
I el més alarmant és el que està per venir. En els pròxims deu anys, segons un informe de la Fundació Adecco, es preveu que més de 5,3 milions de persones es jubilin. En contrast, només uns 1,8 milions de joves s'incorporaran al mercat laboral.
Això vol dir que només un de cada tres jubilats tindrà un reemplaçament en el sistema de cotització. Un desequilibri que posa en escac la sostenibilitat futura de les pensions.
El problema de fons és la manca de relleu generacional. Encara que l'ocupació juvenil creix a bon ritme, no és suficient per cobrir les sortides del sistema. I aquí entra en joc un altre factor clau: la immigració.
Els experts estimen que entre 2026 i 2035 arribaran a Espanya uns 4,6 milions d'estrangers. D'aquests, s'espera que aproximadament el 80 % estigui en edat de treballar i que uns 2,5 milions busquin feina de manera activa. Aquest fenomen pot alleujar en part la manca de cotitzants, però també planteja nous reptes en integració laboral i social.
Davant aquest panorama, qui encara no ha arribat a l'edat de jubilació se sent cada cop més inquiet. La veritat és que el sistema necessita reformes profundes si es vol garantir la seva viabilitat. Perquè sense prou cotitzants, no hi haurà pensions per repartir, i això és una cosa que ja no es pot amagar.
