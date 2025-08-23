Aplaudiment majúscul de CaixaBank: fa el pas definitiu que esperaven molts espanyols
CaixaBank mostra el seu suport a aquests emprenedors perquè puguin tirar endavant amb èxit tots els seus projectes
En un moment en què molts espanyols busquen noves oportunitats per tirar endavant les seves idees, CaixaBank ha pres una decisió important. I a més ha generat un enorme reconeixement. L'entitat ha volgut donar suport de manera clara i directa a qui s'atreveix a emprendre.
I ho ha fet a la gran, a través d'una iniciativa que no només premia, sinó que impulsa el creixement dels projectes més innovadors. Un gest que molts ja aplaudeixen com l'impuls que l'ecosistema emprenedor necessitava.
Es tracta dels Premis EmprendeXXI, una iniciativa promoguda per CaixaBank a través de DayOne. Es tracta de la seva divisió especialitzada en empreses tecnològiques i inversors. Aquests guardons, que també compten amb el suport del Ministeri d'Indústria i Turisme, ja han arribat a la seva 18a edició.
Amb ells, CaixaBank no només reconeix les start-ups més prometedores d'Espanya i Portugal. També els ofereix una autèntica experiència de transformació.
Perquè emprendre, com bé saben qui s'hi llancen, no és només tenir una bona idea. És tenir el coratge d'apostar-hi, recórrer un camí ple d'obstacles i buscar solucions on altres veuen límits. En els darrers anys, hem vist sorgir un gran nombre de projectes, models de negoci innovadors i un fort compromís amb el canvi social i mediambiental.
El paper essencial de CaixaBank
Els Premis EmprendeXXI de CaixaBank són més que un reconeixement: són una plataforma d'enlairament. Les start-ups guanyadores accedeixen a formació internacional d'alt nivell, connexions clau dins l'ecosistema emprenedor i experiències úniques. Sobretot en ciutats com Berlín o Boston, dos dels grans centres d'innovació a escala mundial.
A més, els premiats participen en programes com el Moonshot Thinking, impartit per experts com Iván Bofarull, d'ESADE. Aquesta formació no només amplia coneixements, sinó que canvia la manera de veure el futur. I és que, com diuen molts dels guanyadors, pensar en gran no és una opció, és el punt de partida.
Projectes com Utopya, D-Sight, Tripresale o URAPHEX són alguns dels que han estat premiats. Principalment pel seu enfocament innovador, el seu impacte social i la seva capacitat per canviar les regles del joc. Aquests emprenedors estan marcant el camí cap a una nova economia més justa, eficient i humana.
Amb aquest tipus de premis, CaixaBank demostra el seu compromís real amb la innovació. No es tracta només de finançar o reconèixer, sinó d'acompanyar. D'estar al costat de qui, amb esforç i visió, construeix el futur.
Per això, aquesta decisió ha estat rebuda amb entusiasme. Els Premis EmprendeXXI no són només un aplaudiment al talent, sinó una porta oberta a noves oportunitats. I en temps com aquests, aquest gest ho canvia tot.
Més notícies: