Avís urgent de BBVA a tot Espanya: no et refiïs gens, prohibit als seus caixers
BBVA no deixa dubte sobre com és de vital aquest gest quan operes als seus caixers: podràs respirar tranquil
BBVA llança un avís urgent per a tots els seus clients. És una advertència important, i cal tenir-la molt en compte per no acabar lamentant un descuit que podem evitar.
BBVA insisteix que fer servir el caixer automàtic amb cura és fonamental per evitar sorpreses desagradables. És un missatge clar sobre què mai has de fer i per què no has de baixar la guàrdia ni un segon.
BBVA és responsable amb els seus clients: prohibit despistar-se
El banc recorda que has d'atendre l'entorn quan t'acostes a un caixer. Observar al voltant és clau. Si hi ha persones sospitoses, si el lloc té poca llum o el caixer sembla insegur, millor no fer-lo servir.
Aquesta atenció mínima pot evitar que actuïn els amics de l'aliè i que et preocupis per robatoris immediats. BBVA assenyala que evitar riscos és fonamental per a una retirada d'efectiu sense ensurts.
A més, és vital cobrir el teclat amb la mà en teclejar el PIN, tapar els dígits és un gest petit però imprescindible. Evita que càmeres ocultes o mirades curioses puguin robar-te el teu codi. El banc ho explica: controla el teu entorn, protegeix el teu PIN i no descuidis la teva seguretat.
L'amenaça que sempre has de tenir en compte en un caixer
BBVA també adverteix sobre moviments que no s'han de fer en treure diners: no deixis que ningú t'ajudi a teclejar, no comparteixis la teva targeta ni el codi amb ningú, per molt agradable que sembli. No permetis gestos prohibits, encara que semblin d'ajuda. És millor fer-ho tot tu mateix.
Aquest missatge del banc és important perquè als caixers operen possibles lladres a l'aguait. La presència de persones estranyes a prop en el moment d'introduir el PIN suposa un greu risc. Per això, BBVA demana aturar-se, mirar bé, actuar amb cautela i la seva explicació és clara: només tu t'has d'encarregar de la teva seguretat.
Consells de BBVA per a tots els seus clients: no et relaxis
Per si no ha quedat clar, assegura't que no hi hagi estranys massa a prop, cobreix sempre el teu PIN i revisa el caixer abans d'introduir la targeta. A més, res de deixar la teva operació a mitges. Si alguna cosa falla o el caixer reté la teva targeta, es recomana contactar amb el banc sense moure't del lloc.
Cal apuntar que BBVA mai et demanarà el PIN per telèfon o missatge, ni tan sols per SMS o correu. Si algú ho sol·licita, és una estafa. BBVA insisteix que només tu has d'introduir la teva clau, únicament al caixer, sense revelar-la a ningú.
