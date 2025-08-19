Logo e-noticies.cat
Una parella de persones grans somriu davant d'una sucursal de BBVA, amb una imatge de bitllets de 500 euros a la cantonada superior dreta.
BBVA dona un cop de mà als seus clients perquè gestionin millor els seus diners | Camara Getty Images, PixaBay, Google Maps
ECONOMIA

Confirmat: BBVA revela el que molts clients necessitaven fa anys, quin alleujament

Aquest avís de BBVA fa obrir la ment a milers de clients: aquest gran consell pot canviar la teva vida actual

per

Miguel Cuartas Ortego

BBVA ha confirmat una cosa que molts clients feia temps que esperaven: una guia clara per estalviar millor. BBVA ens recorda que el biaix del present és el gran enemic de qui vol estalviar.

Aquest impuls que ens porta a buscar la gratificació immediata i a ajornar allò important. Molts prefereixen gastar avui uns diners que després ens podrien servir millor, però més endavant.

BBVA sap com n'és d'important estalviar: si vols fer-ho bé, atent

El banc explica que solem menystenir els beneficis futurs i no visualitzem bé el nostre jo de demà. Estalviar fa mal perquè implica renunciar avui a una cosa que volem, encara que això ens doni més satisfacció en el futur.

Un home emocionat davant d'una sucursal de BBVA amb una imatge de bitllets a la cantonada inferior esquerra.

Pots estalviar més del que penses | Camara Google Maps, Vkstudio, Getty

La solució és automatitzar aquests petits esforços. El banc ha desenvolupat a la seva aplicació eines com “Programa tu Cuenta” que permeten definir regles automàtiques d'estalvi. Així, pots enviar un percentatge fix de la teva nòmina a un compte d'estalvi, o activar l'arrodoniment de les compres per destinar les “tornes” a l'estalvi.

Compte Metes, una eina molt vàlida

Aquesta automatització fa que l'estalvi deixi de dependre de la nostra força de voluntat o de la satisfacció immediata. Estalviar es converteix en una cosa involuntària, però efectiva.

A més, BBVA ofereix el Compte Metes, una eina molt simple. Tries un objectiu d'estalvi, una quantitat i una data, i el sistema t'ajuda a complir-ho sense esforç, amb aportacions programades i sense comissions. Amb això, el client no només estalvia millor, també ho fa sense preocupacions.

Dues persones somrients fent el gest d'

BBVA dona els millors consells als seus clients | Camara Google Maps, Dean Drobot, cristianstorto

Un altre aspecte que BBVA destaca és com n'és de fonamental l'educació financera. Quan les famílies entenen conceptes bàsics, com el pressupost o els productes d'estalvi, estalvien molt més.

Consells pràctics de BBVA per estalviar millor

Un estudi citat per BBVA mostra que vuit de cada deu famílies amb bon nivell educatiu financer aconsegueixen estalviar amb regularitat. Part d'aquesta educació ens porta a ser conscients dels nostres biaixos i del perill de la gratificació immediata. Això ens impulsa a actuar amb responsabilitat en lloc de deixar-nos portar per impulsos.

Alguns consells pràctics són fixar un percentatge realista que puguis estalviar cada mes, pensar on estaràs d'aquí a uns anys i com et beneficiaran aquests diners. A més, automatitza aquest estalvi des del teu compte corrent, i reforça els teus coneixements financers a poc a poc.

Si ho fas, t'adonaràs de com creix no només el teu fons, sinó la teva seguretat financera. Estalviar és responsabilitat, pau mental i, sobretot, satisfacció a llarg termini.

