Confirmat: BBVA revela el que molts clients necessitaven fa anys, quin alleujament
Aquest avís de BBVA fa obrir la ment a milers de clients: aquest gran consell pot canviar la teva vida actual
BBVA ha confirmat una cosa que molts clients feia temps que esperaven: una guia clara per estalviar millor. BBVA ens recorda que el biaix del present és el gran enemic de qui vol estalviar.
Aquest impuls que ens porta a buscar la gratificació immediata i a ajornar allò important. Molts prefereixen gastar avui uns diners que després ens podrien servir millor, però més endavant.
BBVA sap com n'és d'important estalviar: si vols fer-ho bé, atent
El banc explica que solem menystenir els beneficis futurs i no visualitzem bé el nostre jo de demà. Estalviar fa mal perquè implica renunciar avui a una cosa que volem, encara que això ens doni més satisfacció en el futur.
La solució és automatitzar aquests petits esforços. El banc ha desenvolupat a la seva aplicació eines com “Programa tu Cuenta” que permeten definir regles automàtiques d'estalvi. Així, pots enviar un percentatge fix de la teva nòmina a un compte d'estalvi, o activar l'arrodoniment de les compres per destinar les “tornes” a l'estalvi.
Compte Metes, una eina molt vàlida
Aquesta automatització fa que l'estalvi deixi de dependre de la nostra força de voluntat o de la satisfacció immediata. Estalviar es converteix en una cosa involuntària, però efectiva.
A més, BBVA ofereix el Compte Metes, una eina molt simple. Tries un objectiu d'estalvi, una quantitat i una data, i el sistema t'ajuda a complir-ho sense esforç, amb aportacions programades i sense comissions. Amb això, el client no només estalvia millor, també ho fa sense preocupacions.
Un altre aspecte que BBVA destaca és com n'és de fonamental l'educació financera. Quan les famílies entenen conceptes bàsics, com el pressupost o els productes d'estalvi, estalvien molt més.
Consells pràctics de BBVA per estalviar millor
Un estudi citat per BBVA mostra que vuit de cada deu famílies amb bon nivell educatiu financer aconsegueixen estalviar amb regularitat. Part d'aquesta educació ens porta a ser conscients dels nostres biaixos i del perill de la gratificació immediata. Això ens impulsa a actuar amb responsabilitat en lloc de deixar-nos portar per impulsos.
Alguns consells pràctics són fixar un percentatge realista que puguis estalviar cada mes, pensar on estaràs d'aquí a uns anys i com et beneficiaran aquests diners. A més, automatitza aquest estalvi des del teu compte corrent, i reforça els teus coneixements financers a poc a poc.
Si ho fas, t'adonaràs de com creix no només el teu fons, sinó la teva seguretat financera. Estalviar és responsabilitat, pau mental i, sobretot, satisfacció a llarg termini.
