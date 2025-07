BBVA dona una alegria a milers de clients: acaba de confirmar-ho, és la millor opció

Des de juliol de 2018, BBVA ha anat guanyant cada vegada més clients a Espanya gràcies a un pla especial. Parlem d'una proposta pensada per simplificar la vida financera de tothom.

BBVA està encantat amb el gran èxit del Pla EstarSeguro. Superar un milió de persones que han confiat en aquest model mostra que molts usuaris cerquen control, previsió i facilitat.

BBVA aconsegueix un gran èxit que aplaudeixen tots els seus clients: uneix-te al 'Pla EstarSeguro'

El banc se sent satisfet d'oferir una eina que ajuda a gestionar millor els assegurances, agrupant els diferents productes en una sola quota mensual. Això allibera de l'estrès de rebre molts rebuts amb dates diferents.

Aquest pla permet agrupar els assegurances BBVA –com cotxe, moto, llar, salut, vida o accidents– i pagar-los còmodament mes a mes, sense interessos ni comissions. No existeixen condicions d'antiguitat ni prima mínima, pots incloure o excloure assegurances en qualsevol moment. A més, es pot gestionar des de l'app, el web o a oficines, cosa que aporta una experiència realment multicanal i flexible.

Un dels avantatges més valorats és la bonificació del 15% en tots els assegurances inclosos, a partir del segon contracte que s'activi en el pla i s'estigui pagant mitjançant la targeta Pla EstarSeguro. Aquesta bonificació s'aplica automàticament cada mes sobre la quota total, cosa que permet un estalvi desitjable. Com més assegurances s'hi uneixin, més gran és el descompte.

Tots els assegurances en una quota mensual fixa i sense costos extra

La demanda creix sense parar. Al març de 2025 BBVA ja assegurava haver superat el milió de clients a Espanya que utilitzen el Pla EstarSeguro. Aquest creixement manté una línia contínua i de doble dígit, cosa que reforça que els usuaris realment valoren l'estabilitat i la previsió que ofereix.

Els clients que ja hi estan adherits expressen la seva satisfacció. Han trobat que les seves finances personals es fan més senzilles. En tenir tots els assegurances en una quota mensual fixa i sense costos extra, la planificació de l'any es torna més clara.

Aquest estalvi i previsió genera tranquil·litat i control real

Ja no hi ha sorpreses quan arriba un rebut inesperat, sinó una visió més ordenada del que es dedica a l'assegurança cada mes o cada any. Aquest estalvi i previsió genera tranquil·litat i control real. A BBVA creuen que aquesta eina suposa una alternativa millor per a milers de clients cansats de pèrdues de temps, pagaments dispersos i factures complicades.

Amb una experiència realment simplificada i digital, s'elimina el patiment que sovint ve amb la gestió de múltiples assegurances. Pla EstarSeguro agrupa, unifica, fracciona i bonifica. Controla les teves despeses, millora la teva previsió i gaudeix de facilitats reals per al teu dia a dia financer.