Bones notícies per a aquests clients de Banco Santander: els ho posen en safata

En els últims anys, Banco Santander ha reforçat el seu compromís amb el col·lectiu sènior. I ho ha fet implementant diverses iniciatives per millorar l'atenció als majors de 65 anys.

Aquest esforç respon a la creixent digitalització i a la necessitat de garantir que tots els clients. Tot això independentment de la seva edat, puguin accedir als serveis bancaris de manera còmoda i segura.

Compromís amb el col·lectiu sènior de Banco Santander: fa un pas endavant

Segons un estudi recent, el 53,8% de les persones majors de 65 anys realitza alguna gestió en línia. La qual cosa reflecteix un augment en l'adopció de tecnologies digitals per part d'aquest grup.

No obstant això, molts encara prefereixen l'atenció presencial i personalitzada. Banco Santander, conscient d'aquesta realitat, ha desenvolupat programes específics per atendre les necessitats dels seus clients sènior.

Iniciatives del Santander per millorar l'atenció als majors

Entre les accions empreses per Banco Santander destaquen:

Tallers de formació: S'han organitzat sessions educatives per familiaritzar els majors amb l'ús de la banca en línia i mòbil. Facilitant el seu accés als serveis digitals de manera segura.

Reforç de l'atenció presencial: Malgrat l'avanç digital, el banc ha mantingut i millorat l'atenció a les sucursals. Assegurant que els clients que prefereixen el tracte directe rebin un servei de qualitat.

Ambaixadors digitals: S'ha implementat la figura de l'ambaixador digital, empleats especialitzats en assistir els clients sènior en l'ús d'eines digitals. Ho fan brindant suport personalitzat i resolent dubtes en temps real.

Atenció remota per a majors de 65 anys

Per a aquells que opten per la comoditat de la llar, Banco Santander ha millorat els seus canals d'atenció remota. S'ha establert una línia d'atenció telefònica exclusiva per a majors de 65 anys, on professionals capacitats ofereixen solucions ràpides i efectives.

Les plataformes digitals del banc han estat adaptades amb interfícies més senzilles, facilitant la navegació i realització d'operacions per part dels usuaris sènior. A través de videotrucades, els clients poden rebre orientació personalitzada sense necessitat de desplaçar-se, garantint una atenció propera i eficient.

Santander ha demostrat una dedicació notable cap als seus clients sènior

Aquestes mesures reflecteixen el compromís de Banco Santander amb la inclusió financera i l'adaptació a les necessitats de tots els seus clients. Especialment del col·lectiu sènior. La combinació d'atenció presencial reforçada i eines digitals accessibles assegura que els majors de 65 anys puguin gestionar les seves finances amb confiança i facilitat.

Banco Santander ha demostrat una dedicació notable cap als seus clients sènior, implementant iniciatives que faciliten tant la transició al món digital com la continuïtat de l'atenció personalitzada. Aquest enfocament integral garanteix que tots els clients, sense importar la seva edat, se sentin valorats i atesos en les seves necessitats financeres.