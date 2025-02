Comunicat urgent de BBVA a tots els seus clients: no facis clic ni de bon tros

BBVA ha emès una alerta important per protegir els seus clients d'un nou frau en línia. Es tracta d'un correu electrònic fraudulent que intenta robar les teves credencials bancàries i buidar el teu compte. Aquest tipus de frau és conegut com a "phishing" i utilitza enganys per obtenir informació sensible.

El correu fraudulent conté un enllaç que, en fer clic, descarrega un troià anomenat Snake Keylogger al teu dispositiu. Aquest malware és molt perillós perquè registra cada tecla que prems, incloent-hi les teves contrasenyes i dades personals. D'aquesta manera, els ciberdelinqüents poden obtenir les teves credencials bancàries i accedir al teu compte sense el teu permís.

BBVA es posa seriós: per què hem d'estar alerta del troià Snake Keylogger

Aquest tipus de frau és molt comú i pot passar desapercebut. El troià s'instal·la al teu dispositiu sense que ho notis i comença a registrar les teves pulsacions. Per això, és fonamental tenir precaució amb els correus electrònics que reps, especialment si provenen de fonts desconegudes o contenen enllaços sospitosos.

Com a principals consells per evitar ser víctima d'aquest frau, no facis clic en enllaços sospitosos. Si reps un correu electrònic de BBVA o qualsevol altra entitat que no esperaves, no facis clic en els enllaços ni descarreguis arxius adjunts.

Segueix fil per randa aquests savis consells de BBVA

Estigues alerta i verifica l'adreça del remitent. Assegura't que el correu prové d'una adreça oficial de BBVA. Els ciberdelinqüents solen utilitzar adreces similars però amb petites variacions.

Actualitza regularment el teu sistema operatiu i les teves aplicacions per protegir-te contra vulnerabilitats conegudes. A més, utilitza contrasenyes fortes i úniques. Crea contrasenyes que combinïn lletres, números i símbols, i evita utilitzar la mateixa contrasenya en diferents comptes.

La seguretat dels teus comptes depèn en gran mesura de la teva precaució

Sobre l'autenticació de dos factors, aquesta mesura afegeix una capa extra de seguretat, dificultant l'accés no autoritzat als teus comptes. Alhora, revisa les teves transaccions bancàries i monitora regularment els teus moviments financers per detectar qualsevol activitat sospitosa de seguida.

Tingues precaució amb els teclats virtuals i gestors de contrasenyes i assegura't que provenen de fonts fiables i estan actualitzats. La seguretat dels teus comptes depèn en gran mesura de la teva atenció i precaució. Si tens dubtes o necessites més informació, contacta directament amb BBVA a través dels seus canals oficials.