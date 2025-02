Comunicado urgente de BBVA a todos sus clientes: no hagas clic ni por asomo

BBVA ha emitido una alerta importante para proteger a sus clientes de un nuevo fraude en línea. Se trata de un correo electrónico fraudulento que intenta robar tus credenciales bancarias y vaciar tu cuenta. Este tipo de fraude es conocido como "phishing" y utiliza engaños para obtener información sensible.

El correo fraudulento contiene un enlace que, al hacer clic, descarga un troyano llamado Snake Keylogger en tu dispositivo. Este malware es muy peligroso porque registra cada tecla que pulsas, incluyendo tus contraseñas y datos personales. De esta manera, los ciberdelincuentes pueden obtener tus credenciales bancarias y acceder a tu cuenta sin tu permiso.

BBVA se pone serio: por qué debemos estar alerta del troyano Snake Keylogger

Este tipo de fraude es muy común y puede pasar desapercibido. El troyano se instala en tu dispositivo sin que lo notes y empieza a registrar tus pulsaciones. Por eso, es fundamental tener precaución con los correos electrónicos que recibes, especialmente si provienen de fuentes desconocidas o contienen enlaces sospechosos.

Como principales consejos para evitar ser víctima de este fraude, no hagas clic en enlaces sospechosos. Si recibes un correo electrónico de BBVA o cualquier otra entidad que no esperabas, no hagas clic en los enlaces ni descargues archivos adjuntos.

Sigue a pie juntillas estos sabios consejos de BBVA

Estate alerta y verifica la dirección del remitente. Asegúrate de que el correo proviene de una dirección oficial de BBVA. Los ciberdelincuentes suelen utilizar direcciones similares pero con pequeñas variaciones.

Actualiza regularmente tu sistema operativo y tus aplicaciones para protegerte contra vulnerabilidades conocidas. Además, utiliza contraseñas fuertes y únicas. Crea contraseñas que combinen letras, números y símbolos, y evita usar la misma contraseña en diferentes cuentas.

La seguridad de tus cuentas depende en gran medida de tu precaución

Sobre la autenticación de dos factores, esta medida añade una capa extra de seguridad, dificultando el acceso no autorizado a tus cuentas. A su vez, revisa tus transacciones bancarias y monitorea regularmente tus movimientos financieros para detectar cualquier actividad sospechosa de inmediato.

Ten precaución con los teclados virtuales y gestores de contraseñas y asegúrate de que provienen de fuentes confiables y están actualizadas. La seguridad de tus cuentas depende en gran medida de tu atención y precaución. Si tienes dudas o necesitas más información, contacta directamente con BBVA a través de sus canales oficiales.