Banc Sabadell ho confirma avui mateix i tots s'han quedat sense paraules: afanya't

Banco Sabadell ha llançat una promoció que està donant molt de què parlar. L'entitat ofereix als seus nous clients la possibilitat d'obtenir 300 euros en efectiu en domiciliar la seva nòmina i activar Bizum.

A més, el seu Compte Online Sabadell remunera al 2% sense data límit. El que la converteix en una opció molt atractiva per a aquells que busquen rendibilitzar els seus estalvis.

Banco Sabadell fa somriure a molts: atent a això sobre el Compte Online

El Compte Online Sabadell ofereix una remuneració anual del 2% TAE per a saldos de fins a 20.000 euros. Això significa que, mantenint aquest saldo durant un any, podries obtenir fins a 400 euros en interessos. El més destacable és que aquesta remuneració no té data límit, per la qual cosa podràs beneficiar-te'n de forma indefinida.

Per beneficiar-te dels 300 euros que ofereix Banco Sabadell, has de ser nou client. I no haver estat titular o autoritzat d'un compte a Banco Sabadell en els últims 12 mesos. Obre un Compte Online Sabadell, pots fer-ho de manera senzilla i ràpida a través de la seva pàgina web.

A més, necessites domiciliar una nòmina i l'import mínim de la nòmina ha de ser de 1.000 euros mensuals. Al seu torn, has d'activar i mantenir el servei de Bizum vinculat al teu compte durant almenys 12 mesos. És important destacar que tant la nòmina com Bizum han de mantenir-se actius durant un període mínim de 12 mesos per no perdre l'incentiu.

Termini de la promoció de Sabadell: queden pocs dies

La promoció està vigent fins al 28 de febrer de 2025. Això significa que tens fins a aquesta data per obrir el teu Compte Online Sabadell, domiciliar la teva nòmina i activar Bizum per rebre els 300 euros.

A més de la remuneració al 2% i els 300 euros per domiciliar la nòmina i activar Bizum, el Compte Online Sabadell ofereix altres avantatges. Pren nota de totes elles.

Sense comissions: No té comissions d'administració ni manteniment.

Targetes gratuïtes: Inclou una targeta de dèbit i una de crèdit sense comissions d'emissió ni manteniment.

Devolució en rebuts: Retorna el 3% dels rebuts domiciliats de llum i gas, sense límit d'import.

Gestió 100% online: Pots realitzar totes les teves operacions de forma digital, amb accés a una àmplia xarxa d'oficines i caixers si ho necessites.

Aquesta oferta de Banco Sabadell destaca en el mercat actual per la seva combinació de remuneració indefinida, bonificació en efectiu i absència de comissions. Posicionant-la com una opció molt competitiva per a aquells que busquen un compte bancari amb múltiples beneficis.