Avís contundent d'Hisenda a molts espanyols: si et passes de llest, ho pagaràs car

L'Agència Tributària ha llançat un advertiment clar als autònoms que realitzen cobraments en negre: si continuen amb aquesta pràctica il·legal, no hi haurà escapatòria. Hisenda ha implementat nous mètodes per detectar ingressos no declarats i està decidida a actuar amb duresa contra el frau fiscal.

Hisenda adverteix que els cobraments en negre, és a dir, aquells ingressos que no es declaren al fisc, són il·legals i comporten sancions severes. Aquesta pràctica, comuna en alguns sectors, perjudica l'economia i genera competència deslleial.

Hisenda no avisa més als autònoms que cobren en negre

L'Agència Tributària està intensificant els seus esforços per identificar i sancionar aquells que incorrin en aquestes activitats fraudulentes. Per combatre el frau fiscal, Hisenda ha implementat diverses estratègies innovadores.

Els bancs estan obligats a proporcionar informació detallada sobre les transaccions dels seus clients de manera mensual, en lloc d'anual. Això inclou moviments en comptes, pagaments amb targetes i operacions a través d'aplicacions com Bizum.

Noves mètodes de detecció d'Hisenda

Aquest canvi permet a Hisenda detectar discrepàncies entre els ingressos declarats i els reals de manera més eficient. A més, Hisenda ha establert un major control sobre les operacions realitzades amb targetes de prepagament i virtuals, especialment aquelles d'alt import.

Aquestes targetes, que solen emprar-se per preservar l'anonimat en les transaccions, presenten un desafiament per a les autoritats fiscals. L'objectiu és evitar que s'utilitzin com a eina per ocultar ingressos no declarats.

Amb l'entrada en vigor de la factura electrònica per a pimes i autònoms, Hisenda busca reduir la morositat i limitar els pagaments en negre. Aquesta mesura facilita el control de les operacions econòmiques i assegura una major transparència fiscal.

No facis més això pel teu compte: multes severes

Continuar amb la pràctica de cobrar en negre pot comportar multes, que poden oscil·lar entre el 50% i el 100% de l'import no declarat. En casos extrems, la sanció pot arribar al 150% si es considera una infracció molt greu.

A més de la multa, Hisenda exigirà el pagament dels impostos deguts amb interessos de demora. Per evitar problemes amb Hisenda, es recomana: