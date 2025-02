Alerta massiva de BBVA: fes això urgentment amb el teu compte o ho pagaràs car

En els últims dies, BBVA ha emès una alerta urgent als seus clients a causa d'una nova estafa que circula a través de missatges SMS. Aquest advertiment es produeix després de l'avís dels Mossos d'Esquadra sobre un increment de fraus que busquen enganyar els usuaris de serveis bancaris.

Avís urgent de BBVA: molt de compte amb aquest frau per SMS

Els ciberdelinqüents envien missatges de text que aparenten ser de BBVA. En aquests SMS fraudulents, informen l'usuari sobre suposats problemes en el seu compte, com accessos no autoritzats, bloquejos o moviments sospitosos.

El missatge sol incloure un enllaç que dirigeix a una pàgina web falsa que imita l'oficial de BBVA. En ingressar en aquesta pàgina, es sol·licita a l'usuari que proporcioni informació confidencial, com el seu número d'identificació, contrasenyes o dades de targetes.

Una vegada que els estafadors obtenen aquestes dades, poden realitzar trucades telefòniques fent-se passar per empleats de BBVA. Durant aquestes trucades, intenten convèncer el client que realitzi transferències o proporcioni codis de seguretat addicionals, argumentant que és necessari per resoldre el suposat problema de seguretat.

Què fer si has estat víctima d'una estafa? BBVA respon

Si ha proporcionat informació confidencial o ha realitzat alguna acció sol·licitada per aquests estafadors, contacti immediatament amb BBVA a través del número 900 102 801 per informar-los de la situació. També és recomanable canviar les seves contrasenyes i monitorar els seus comptes bancaris per detectar qualsevol activitat sospitosa.

La prudència és la nostra millor aliada contra aquestes estafes. Mantingui's sempre alerta i segueixi les recomanacions de seguretat per protegir la seva informació i els seus comptes bancaris.

Consells per protegir-nos d'aquestes estafes

BBVA mai envia SMS que continguin enllaços. Si rep un missatge que inclou un link, encara que sembli legítim, és probable que sigui fals.

No proporcioni informació personal: Mai comparteixi dades sensibles, com contrasenyes o codis de seguretat, a través d'enllaços rebuts per SMS o trucades telefòniques.

Verifiqui l'autenticitat de les comunicacions: Si rep una trucada o missatge sospitós, contacti directament amb BBVA a través dels canals oficials per confirmar la veracitat de la comunicació.

Mantingui els seus dispositius segurs: Instal·li i actualitzi regularment programari antivirus i antimalware en els seus dispositius. A més, asseguri's que el sistema operatiu i les aplicacions estiguin al dia.

I recordi, els estafadors solen utilitzar tàctiques que generen urgència o por. Desconfiï de missatges que el pressionin per actuar ràpidament o que continguin errors gramaticals i ortogràfics.