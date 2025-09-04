BBVA pren una decisió que alegra el dia a aquests clients: molts no ho van veure venir
BBVA fa un pas endavant pel bé de milers de clients: aquesta novetat és més important del que imagines
BBVA ha sorprès positivament moltes famílies amb una nova iniciativa que no esperaven. En col·laboració amb Fad Juventud, ha llançat un videotutorial de gran interès.
Ho ha desvetllat dins del programa Educació Connectada, pensat per reforçar el paper de les llars en l’educació emocional i el pensament crític. Aquesta iniciativa vol acompanyar les famílies i referma el compromís ferm de BBVA amb els seus clients i amb la societat.
BBVA passa a l’acció a favor de les famílies: els seus clients ho agraeixen
La peça audiovisual ofereix consells clars i fàcils. Explica com convertir les converses difícils o els desacords en oportunitats per escoltar, respectar i reflexionar. Així, es vol impulsar un entorn on els joves puguin aprendre a pensar per si mateixos, sense sentir-se jutjats o pressionats.
Gràcies a aquest videotutorial, les famílies reben quatre eines pràctiques per fomentar el pensament crític a casa. Es proposa fer preguntes que obrin un debat en lloc de tancar-lo. S’anima a compartir opinions sense imposar-les, acceptar que canviar d’idea és part del creixement i ensenyar a contrastar la informació des de fonts fiables.
Aquesta iniciativa forma part d’Educació Connectada, un programa conjunt entre BBVA i Fad Juventud que va néixer el 2020 i ja ha arribat a milers de persones. En aquesta nova etapa (2025-2027), el programa es renova, no és només digitalització, sinó habilitats clau per a la vida i el futur dels joves.
Objectius que persegueix aquesta iniciativa de BBVA
Ajudar les famílies, els docents i els joves a desenvolupar competències essencials. BBVA impulsa eines que fomenten la resiliència emocional, l’autonomia, la creativitat i el pensament crític. El banc es compromet amb una mesura aplaudida que aporta recursos concrets per educar des de l’empatia i la comprensió.
A més, aquesta obra forma part d’una col·lecció creixent de videotutorials breus i accessibles. Des de l’inici, Educació Connectada ha publicat més de 24 vídeos sobre temes variats: des de la gestió emocional fins a l’ús saludable de la tecnologia. El 2025 s’hi sumaran més continguts centrats en el benestar i l’orientació adolescent.
Reaccions positives: tothom ho aplaudeix
Les reaccions positives no s’han fet esperar. Usuaris, famílies i educadors valoren el missatge proper i pràctic. Veuen en aquesta mesura una manera d’impulsar el compromís educatiu, on BBVA actua no només com a entitat financera, sinó com a aliat per a la formació integral dels joves.
La campanya digital, amb difusió gratuïta a xarxes i al web d’Educació Connectada, vol arribar al màxim nombre possible de llars. I BBVA espera aconseguir-ho amb escreix.
Més notícies: