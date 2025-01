Avís urgent de Banco Sabadell sobre aquesta novetat que encanta a molts: falten hores

Si ets autònom i vols un compte bancari que t'ofereixi avantatges reals, el Banco Sabadell té una promoció que no pots deixar passar. El Compte Online Sabadell Autònoms està oferint condicions excepcionals, però vés amb compte perquè aquesta oferta té els dies comptats.

Avís 'in extremis' de Banco Sabadell: corre que s'acaba

El Banco Sabadell ha llançat una promoció per a nous clients autònoms que consisteix en una remuneració del 2,5% TAE durant el primer any, aplicable a un saldo màxim de 50.000 euros. Això significa que, si mantens fins a 50.000 euros al compte durant 12 mesos, podries obtenir més de 1.000 euros de benefici.

Aquesta oferta està dirigida a nous clients autònoms que obrin un Compte Online Sabadell Autònoms. Si ja ets client del Banco Sabadell, aquesta promoció no s'aplica a tu.

El regal que es poden emportar els clients de Banco Sabadell

Els clients que compleixin amb els requisits de la promoció podran obtenir fins a 1.250 euros en el primer any. Aquest benefici es distribueix en diverses bonificacions que s'apliquen a mesura que es compleixen les condicions establertes pel banc.

El requisit principal per accedir a aquesta promoció és obrir un Compte Online Sabadell Autònoms i mantenir-lo actiu un any. El Compte Online Sabadell Autònoms ofereix diversos avantatges:

Sense comissions: No hi ha comissions de manteniment ni per operacions quotidianes.

Rendibilitat: Durant el primer any, ofereix una rendibilitat del 2,5% TAE per saldos de fins a 50.000 euros.

Targetes gratuïtes: Inclou una targeta de dèbit i una de crèdit sense comissions d'emissió ni manteniment per al titular i cotitular.

Domiciliació de rebuts: Possibilitat de domiciliar rebuts i gestionar pagaments de manera senzilla.

Amb tot, si ets autònom i busques un compte bancari que t'ofereixi avantatges reals, el Compte Online Sabadell Autònoms és una opció a considerar. Banco Sabadell t'ho posa en safata una vegada més.

Recorda que aquesta promoció té data de caducitat, per la qual cosa és recomanable aprofitar-la abans que finalitzi. Només tens unes hores per aprofitar-te'n i si no ho fas, segur que t'acabes penedint amb el pas del temps.