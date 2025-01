Avís urgent de Banco Sabadell a aquests espanyols: fes-ho ja o te'n penediràs

Banco Sabadell s'ha consolidat com un aliat essencial per a les empreses i autònoms a Espanya. A través del seu equip d'experts, ofereix solucions adaptades per optimitzar la gestió de pagaments i cobraments. I ho fa facilitant el dia a dia dels negocis.

El programa Sabadell Experto brinda assessorament especialitzat a empreses, ajudant-les a prendre decisions financeres encertades.

Banco Sabadell salva a molts negocis: com gestionar els pagaments i cobraments

Aquest servei se centra a comprendre les necessitats específiques de cada negoci, oferint solucions a mida que impulsen el seu creixement i estabilitat financera. Banco Sabadell posa a disposició de les empreses diverses eines dissenyades per facilitar la gestió financera.

Factoring

Aquesta eina permet a les empreses cedir els seus drets de cobrament al banc, qui s'encarrega de gestionar i anticipar l'import de les factures. El Factoring ofereix gestió de cobrament i finançament, millorant els ràtios de balanç.

A més, en la seva modalitat sense recurs, proporciona cobertura davant la insolvència dels deutors. I ho fa assegurant el 100% de l'import de la factura en cas d'impagament.

Confirming

Aquest servei permet a les empreses delegar la gestió de pagaments a proveïdors en Banco Sabadell. Els proveïdors tenen l'opció d'anticipar el cobrament de les seves factures, millorant la seva liquiditat sense necessitat de recórrer a finançament addicional.

El Confirming facilita la gestió financera de les operacions amb tercers. Amb tot, aporta liquiditat a les empreses per finançar els seus pagaments.

Per què és vital comptar amb aquestes solucions de Banco Sabadell

Disposar d'eines com el Factoring i el Confirming és crucial per a les empreses per diverses raons, com la millora de la liquiditat. Permeten accedir a fons de manera anticipada, assegurant la disponibilitat d'efectiu per a les operacions diàries.

Reducció de riscos: Ofereixen cobertura davant possibles impagaments, protegint la salut financera del negoci.

Optimització de la gestió administrativa: Delegar la gestió de cobraments i pagaments en experts permet a les empreses centrar-se en la seva activitat principal. Així, augmenta l'eficiència operativa.

Millora de relacions comercials: Faciliten acords més favorables amb proveïdors i clients, enfortint les relacions comercials i potenciant el creixement empresarial.

Aquestes eines són essencials per millorar la liquiditat, reduir riscos i optimitzar la gestió administrativa de les empreses. Comptar amb aquest tipus de suport és clau per evitar complicacions financeres i assegurar l'èxit i creixement sostenible dels negocis a Espanya.