Banc Sabadell ho confirma a milions de clients: corre o perdràs molts diners

Banco Sabadell ha llançat una promoció que ofereix un compte remunerat amb un atractiu interès anual per a nous clients que obrin un compte en línia abans del 31 de gener de 2025.

Aquesta oferta és una oportunitat única per a aquells que busquen augmentar els seus estalvis sense complicacions. Sabadell avisa a tots els clients interessats en aquest compte que no esperin més per fer-se amb ella.

Banco Sabadell no avisa més: perdràs molts diners si no arribes a temps

Per aprofitar aquesta oferta, és necessari obrir un compte en línia a Banco Sabadell. No es requereixen condicions addicionals, com domiciliar la nòmina o contractar altres productes.

Un cop obert el compte, el banc aplicarà una remuneració del 2,5% TAE sobre el saldo de fins a 50.000 euros. És important destacar que el saldo màxim a remunerar és d'aquesta xifra com a màxim, ja que qualsevol quantitat superior no generarà interessos.

Quant pots guanyar a l'any? Regal extra amb la teva nòmina i Bizum

Si mantens un saldo de 50.000 euros al teu compte durant tot l'any, rebràs 1.250 euros en interessos. Aquest càlcul es basa en la TAE del 2,5% aplicada al saldo màxim remunerat. És una forma senzilla d'incrementar els teus estalvis sense esforç addicional.

A més de l'alta rendibilitat, si el teu Compte en Línia de Sabadell inclou serveis com Bizum i domicilies la teva nòmina, t'emportaràs 300 euros més, amb un total de 1.550 euros anuals. També tindràs accés a targetes de dèbit i crèdit sense comissions, i podràs gestionar les teves operacions a través de la banca en línia i app.

Recorda que aquesta oferta està disponible només fins a l'últim dia de gener. Un cop passada aquesta data, la promoció finalitzarà i no podràs beneficiar-te d'aquestes condicions. Per tant, és essencial actuar amb rapidesa per no perdre l'oportunitat d'obtenir una rendibilitat atractiva per als teus estalvis.

No deixis passar aquesta oportunitat

El compte remunerat de Banco Sabadell és una excel·lent opció per a aquells que desitgen obtenir una rendibilitat atractiva sense complicacions. Amb una TAE envejable, pots incrementar els teus estalvis de manera significativa.

A més, la inclusió de serveis com Bizum i l'absència de comissions fan d'aquest compte una oferta completa i convenient. No deixis passar aquesta oportunitat i obre el teu compte en línia abans de finalitzar gener per aprofitar tots aquests beneficis.