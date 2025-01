Gerro d'aigua freda d'Hisenda a aquests treballadors: oblida't fins al 2029

Milers de jubilats mutualistes a Espanya han rebut una notícia que els ha deixat sorpresos i molestos. L'Agència Tributària ha canviat la manera en què retornarà els diners que els deu per impostos pagats de més en anys anteriors.

Aquest canvi afectarà molts pensionistes que esperaven rebre tots els diners d'una sola vegada. Abans, els mutualistes podien sol·licitar la devolució dels impostos de tots els anys en què van pagar de més en un sol tràmit. No obstant això, a partir de 2025, Hisenda ha decidit que les devolucions es faran any per any.

Hisenda no té pressa: els mutualistes no cobraran de cop el que els deuen

Això significa que, si un pensionista té dret a una devolució pels anys 2019, 2020, 2021 i 2022, haurà de presentar una sol·licitud. Una per a cadascun d'aquests anys en els terminis establerts per a la declaració de la renda. Aquest canvi busca ordenar i preveure la imputació comptable de les devolucions.

Aquest canvi afecta els jubilats que van treballar entre 1967 i 1978 en sectors com el metal·lúrgic, la construcció, la banca o el comerç, i que van ser membres de mutualitats laborals. Durant aquells anys, van tributar el 100% de la seva pensió en lloc del 75%, cosa que va resultar en pagaments indeguts d'IRPF. La sentència del Tribunal Suprem permet que aquests jubilats reclamin una compensació de fins a 4.000 euros.

Quan cobraran tots els diners que se'ls deu

Amb aquest procediment, els afectats hauran de presentar la sol·licitud de devolució corresponent a cada exercici fiscal no prescrit durant el període voluntari de la Declaració de la Renda.

Per exemple, el 2025 podran sol·licitar la devolució de l'IRPF de l'exercici 2019 i d'anys anteriors no prescrits. El 2026, la de 2020; i així successivament. Aquesta fragmentació en les sol·licituds pot retardar la recuperació total dels diners fins al 2028.

Com s'ho han pres els afectats

La reacció dels pensionistes ha estat d'indignació. Molts esperaven rebre tots els diners d'una sola vegada i ara se senten frustrats per haver d'esperar diversos anys per cobrar la totalitat del que se'ls deu.

A més, alguns s'enfronten a dificultats per reunir la documentació necessària per acreditar les cotitzacions realitzades fa més de 50 anys, com rebuts i justificants. La manca de digitalització en aquella època dificulta que molts jubilats disposin d'aquests documents, cosa que complica encara més el procés de reclamació.

Aquest canvi d'Hisenda ha suposat un cop dur per a milers de jubilats mutualistes que, després d'anys d'espera, pensaven que finalment rebrien les devolucions de l'IRPF que els corresponien. Ara, hauran de conformar-se amb cobrar de manera fraccionada, cosa que ha generat una gran indignació entre els afectats.