Comunicat d'Hisenda a aquests espanyols: si et passes de la ratlla, posa't en el pitjor

L'Agència Tributària ha intensificat la seva vigilància sobre les operacions en efectiu a Espanya. Si realitzes moviments que excedeixen els límits establerts sense una justificació adequada, podries enfrontar-te a sancions severes.

T'expliquem els avisos d'Hisenda respecte a les operacions en efectiu i les obligacions dels bancs. A més, assabenta't de les possibles multes que poden arribar fins a 150.000 euros.

Avís d'Hisenda sobre les operacions en efectiu: està a l'aguait

Hisenda ha posat el focus en les transaccions en efectiu per combatre el frau fiscal i el blanqueig de capitals. Segons la Llei Antifrau de 2021, s'han establert límits estrictes per als pagaments en efectiu:

No es poden realitzar pagaments en efectiu iguals o superiors a 1.000 euros quan una de les parts actua com a empresari o professional. Anteriorment, el límit era de 2.500 euros, però es va reduir per augmentar el control financer.

Per a persones sense domicili fiscal a Espanya i que no actuen com a empresaris, el límit és de 10.000 euros. Superar aquests límits sense una justificació vàlida pot derivar en sancions econòmiques significatives.

Obligacions dels bancs amb l'Agència Tributària

Les entitats financeres estan obligades a informar l'Agència Tributària sobre certes operacions dels seus clients. Aquestes mesures busquen detectar moviments sospitosos i garantir la transparència financera.

Moviments superiors a 3.000 euros: Els bancs han de reportar ingressos o retirades d'efectiu que superin aquesta quantitat.

Pagaments amb targeta que excedeixin els 25.000 euros anuals: A partir de 2025, els bancs recopilaran informació sobre els clients que realitzin pagaments amb targeta per sobre d'aquest import. I l'enviaran a Hisenda el 2026.

Multes de fins a 150.000 euros

Si realitzes un pagament en efectiu que supera els 1.000 euros, la multa serà del 25% de l'import pagat en efectiu que excedeixi el límit. No informar adequadament sobre aquestes transaccions de més de 10.000 euros pot comportar multes que oscil·len entre 60.000 i 150.000 euros.

Molt de compte amb els moviments en efectiu sense una justificació clara. I és que poden ser considerats infraccions greus, amb sancions que van des del 50% fins al 150% de l'import no justificat.

Què fer per evitar multes? Hisenda és clara

Per evitar sancions, és fonamental justificar totes les operacions. Mantén un registre detallat de les teves transaccions i assegura't de poder demostrar l'origen o destí dels fons. Sempre que sigui possible, opta per transferències bancàries, targetes de crèdit o dèbit, ja que ofereixen un registre clar de les operacions.

Si posseeixes més de 50.000 euros en comptes o dipòsits fora d'Espanya, informa a Hisenda abans del 31 de març mitjançant el model 720. Consulta amb experts en matèria fiscal per assegurar-te de complir amb totes les obligacions i evitar possibles infraccions.