El Banco Santander confirma la gran notícia que tots esperaven: bogeria a partir d'avui

Banco Santander ha llançat una atractiva oferta de dipòsits a termini fix, dissenyada per satisfer les necessitats dels seus clients que busquen rendibilitzar els seus estalvis de manera segura. Aquesta iniciativa s'emmarca en un context financer on els estalviadors busquen opcions fiables i rendibles per a les seves inversions.

Banco Santander llança aquesta novetat: dipòsits personalitzats al 2%

L'entitat ofereix dipòsits a termini fix amb una rendibilitat màxima del 2% TAE, disponibles en terminis de 6 i 12 mesos. En aquest cas, per al dipòsit d'un any, el TAE és de l'1,75% i del 2% per a mig any. Aquests productes estan dirigits a clients que desitgin obtenir un rendiment fix i garantit pels seus estalvis en un període determinat.

Per accedir a aquests dipòsits, és necessari realitzar una inversió mínima de 15.000 euros. No s'ha establert un límit màxim, cosa que permet als clients amb més capacitat d'inversió aprofitar aquesta oportunitat.

Encara que es pot retirar els diners abans del venciment, en cas de cancel·lació anticipada, no s'abonaran els interessos generats fins a aquell moment. Els interessos s'abonaran en finalitzar el termini del dipòsit, ja sigui als 6 o 12 mesos, segons el producte contractat.

Els altres dipòsits que ofereixen una major rendibilitat: fins al 2,25%

Per a clients que desitgin invertir quantitats superiors, Banco Santander ofereix dipòsits a termini fix amb condicions encara més avantatjoses. Per exemple, per a inversions des de 50.000 euros, l'entitat ofereix una rendibilitat que arriba al 2,25% a 6 mesos i al 2% en un any.

Aquesta proposta està dissenyada per premiar els clients amb més capacitat d'estalvi. Amb tot, els brinda una major rendibilitat per les seves inversions.

Avantatges dels dipòsits de Banco Santander

Sent una de les principals entitats financeres d'Espanya, Banco Santander ofereix la confiança i solidesa que els clients busquen per als seus estalvis. Amb un tipus d'interès fix, els clients saben des de l'inici quin serà el rendiment de la seva inversió, sense sorpreses. La possibilitat de triar entre 6 i 12 mesos permet als clients adaptar la inversió a les seves necessitats i objectius financers.

En resposta a les iniciatives de Banco Santander, CaixaBank ha llançat el seu propi dipòsit bonificat a 12 mesos, oferint fins a un 2% TAE. Aquest producte està disponible per a inversions a partir de 5.000 euros, cosa que el fa accessible a un públic més ampli. La rendibilitat base és de l'1% TAE, però pot incrementar-se fins a un 2% TAE si el client domicilia la nòmina o contracta assegurances addicionals.