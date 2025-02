Avís urgent d'Hisenda: si et fas el boig amb això, ho pots pagar molt car

L'Agència Tributària ha intensificat els seus esforços per cobrar deutes pendents. Ignorar les notificacions d'Hisenda pot portar a embargaments que afectin seriosament el teu patrimoni. És crucial entendre quan i com actua Hisenda en aquests casos i com conèixer quins béns poden ser embargats i quins estan protegits per llei.

Hisenda ho adverteix als deutors: compte amb els embargaments

Recentment, Hisenda ha enviat una segona onada de les anomenades 'cartes de la por'. Aquestes missives es dirigeixen a contribuents que no van realitzar el segon pagament de la Renda en el termini establert, que va finalitzar el 5 de novembre. Si no s'atén aquest requeriment, es pot rebre una provisió de constrenyiment, la qual cosa implica recàrrecs addicionals i possibles embargaments.

El procés d'embargament comença quan un deutor no realitza el pagament d'un deute en el període voluntari ni durant el termini després de la notificació de la provisió de constrenyiment. En aquesta fase, Hisenda procedeix a embargar béns del deutor per cobrir l'import degut, incloent recàrrecs, interessos i costes.

Ordre d'embargament segons l'article 592 de la LEC

La Llei d'Enjudiciament Civil (LEC) estableix en el seu article 592 l'ordre que s'ha de seguir a l'embargar béns. Diners en efectiu o en comptes bancaris, crèdits i drets realitzables en l'acte o a curt termini. Joies i objectes d'art, rendes en diners, interessos, rendes i fruits de tota mena i béns mobles o semovents.

També accions, títols o valors representatius del capital d'entitats jurídiques, béns immobles, sous, salaris, pensions i ingressos procedents d'activitats professionals i mercantils autònomes. I crèdits, drets i valors realitzables a mitjà i llarg termini.

Béns inembargables

No tots els béns poden ser embargats. L'article 605 de la LEC detalla quins són inembargables. Ho són aquells béns declarats inalienables, drets accessoris que no siguin alienables independentment del principal i béns sense contingut patrimonial.

També els béns declarats inembargables per disposició legal, mobiliari i parament de casa, així com robes del deutor i la seva família, en el que no es consideri superflu. Llibres i instruments necessaris per a l'exercici de la professió, art o ofici del deutor, quan el seu valor no sigui proporcional al deute.

Béns sacres i dedicats al culte de religions legalment registrades, quantitats declarades inembargables per llei, béns i quantitats protegits per tractats internacionals ratificats per Espanya.

A més, el salari, sou, pensió o retribució que no excedeixi del salari mínim interprofessional. Aquests béns estan protegits per garantir que el deutor i la seva família puguin mantenir unes condicions de vida dignes.

Què fer si reps una notificació d'Hisenda?

No ignoris la notificació d'Hisenda. Respondre a temps pot evitar recàrrecs i procediments més greus i revisa detalladament la comunicació. Comprèn el motiu i la quantitat deguda.

Considera sol·licitar un ajornament o fraccionament del deute. Hisenda permet aquesta opció si la teva situació econòmica no et permet pagar en els terminis establerts. A més, un expert pot guiar-te en el procés i ajudar-te a prendre les millors decisions.