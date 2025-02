Comunicat urgent d'Hisenda: si reps aquest SMS, no facis això a la vida

L'Agència Tributària ha emès una alerta sobre una nova estafa que circula a través de missatges SMS fraudulents. En aquests missatges, els estafadors es fan passar per Hisenda per obtenir les teves dades personals i bancàries. És fonamental estar alerta i conèixer com operen aquests delinqüents per evitar caure en la seva trampa.

Alerta urgent d'Hisenda sobre aquest frau perillós: no piquis

Els ciberdelinqüents envien un SMS que aparenta ser de l'Agència Tributària. El missatge sol indicar que hi ha una "Anomalia en el seu historial fiscal" o una "incidència greu" en la teva Declaració de la Renda. I que has d'enviar documentació urgent per evitar "suposades sancions greus".

Per a això, inclouen un enllaç que dirigeix a una pàgina web fraudulenta dissenyada per semblar-se al lloc oficial d'Hisenda. L'objectiu és que ingressis les teves dades personals i bancàries en aquesta pàgina falsa.

Aquest tipus de frau, conegut com "smishing", utilitza missatges de text per enganyar les víctimes. Els estafadors empren tècniques de "spoofing" perquè l'SMS sembli provenir del mateix número que utilitza oficialment l'Agència Tributària. Fins i tot, el missatge pot aparèixer en el mateix fil de converses legítimes que hagis tingut amb Hisenda, cosa que augmenta la credibilitat de l'engany.

Això és el que sol·liciten en l'SMS: no facis cas

El missatge sol contenir frases com "Hisenda: identificada incidència greu, possible sanció de 951,47 euros, enviï documentació urgent aquí". En fer clic a l'enllaç proporcionat, se't redirigeix a una pàgina web falsa que imita el disseny de l'Agència Tributària. En aquest lloc, se't sol·licita ingressar informació confidencial, com el teu número de DNI, dades bancàries o credencials d'accés.

No facis clic en enllaços sospitosos: Si reps un SMS d'aquest tipus, evita prémer sobre qualsevol enllaç inclòs en el missatge.

No proporcionis informació personal: Hisenda mai sol·licita dades confidencials, com números de compte o contrasenyes, a través de SMS o correus electrònics.

No truquis a números desconeguts: Si el missatge inclou un número de telèfon per contactar, no truquis. Podria ser part de l'engany.

Consells d'Hisenda per evitar caure en fraus

Verifica l'autenticitat de les comunicacions i accedeix directament al lloc web oficial de l'Agència Tributària. Desconfia de missatges urgents, perquè els estafadors solen crear una sensació d'urgència perquè actuïs sense pensar. Pren-te el teu temps per analitzar el missatge.

Mantén els teus dispositius segurs, instal·la i actualitza regularment un programari antivirus al teu mòbil i altres dispositius. Si reps un SMS sospitós, notifica-ho a l'Agència Tributària a través dels seus canals oficials i a les autoritats competents.

Recorda, la prevenció i la informació són els teus millors aliats contra els SMS fraudulents que intenten suplantar Hisenda. Mantén-te alerta i comparteix aquesta informació amb familiars i amics per evitar que més persones caiguin en aquestes estafes.