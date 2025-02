Eufòria màxima després d'això d'Hisenda: molts ja celebren el que passarà a l'abril

L'Agència Tributària ha generat una onada d'eufòria entre els contribuents en anunciar novetats fiscals. Unes que impactaran positivament en la Declaració de la Renda 2025. Aquestes mesures, centrades en deduccions per donacions i altres despeses, prometen alleujar la càrrega tributària de molts ciutadans.

Hisenda ha comunicat que les donacions a organitzacions sense ànim de lucre, com ONGs, sindicats i partits polítics, podran beneficiar-se de deduccions fiscals més atractives. I tot, de cara a la pròxima Declaració de la Renda 2025.

Deduccions aplicables en la pròxima declaració: Hisenda t'alegra el dia

Aquest incentiu busca fomentar la solidaritat i el suport a entitats que exerceixen un paper crucial en la societat. Els contribuents podran aprofitar diverses deduccions en la Declaració de la Renda 2025:

Donacions a ONGs i fundacions: Es podrà deduir un 80% pels primers 250 euros i un 40% per l'import que excedeixi aquesta quantitat. Si en els dos anys anteriors s'han realitzat donacions iguals o superiors a la mateixa entitat, augmenta al 45%.

Aportacions a sindicats i partits polítics: Les quotes d'afiliació a sindicats i les donacions a partits polítics també seran deduïbles. Encara que els percentatges i límits específics dependran de la normativa vigent en el moment de la declaració.

Condicions i quantitats a considerar

És fonamental que els contribuents tinguin en compte les següents condicions per maximitzar les deduccions. Encara que les deduccions són atractives, hi ha límits en els percentatges aplicables sobre la base imposable. Es recomana consultar la normativa específica o assessorar-se amb un expert per conèixer els topalls exactes.

Perquè les donacions siguin deduïbles, és imprescindible comptar amb un certificat emès per l'entitat receptora que acrediti la donació realitzada. Les aportacions i despeses deduïbles han d'haver-se efectuat dins de l'any fiscal corresponent. És a dir, entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2024, perquè puguin reflectir-se en la Declaració de la Renda 2025.

Dates clau a tenir en compte

Per garantir que s'aprofiten totes les deduccions disponibles, és essencial prestar atenció a les següents dates. El 2 d'abril comença la campanya de la Renda 2025 i des d'aquest dia, els contribuents podran presentar les seves declaracions i aplicar les deduccions corresponents. El 30 de juny és la data límit per a la presentació de la Declaració de la Renda.

La satisfacció entre els contribuents és palpable, ja que aquestes mesures d'Hisenda ofereixen una oportunitat significativa per reduir la càrrega fiscal i donar suport a causes benèfiques i socials. Es recomana planificar amb antelació i mantenir un registre detallat de totes les aportacions i despeses realitzades per maximitzar els beneficis en la pròxima declaració.