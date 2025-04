Comunicat especial de BBVA a milions de clients: t'hi jugues molt, tingues-ho en compte

La Setmana Santa 2025 està a punt d'arribar i amb ella, l'oportunitat de gaudir d'unes merescudes vacances. No obstant això, BBVA ha emès un comunicat especial dirigit als seus milions de clients. Ho ha fet alertant sobre els riscos associats a les reserves en línia i oferint consells per garantir una experiència segura durant aquestes dates.

Avís urgent de BBVA: compte a l'hora de fer reserves en línia per a la Setmana Santa

Durant la planificació de viatges i vacances, és comú recórrer a internet per fer reserves d'allotjaments, activitats i altres serveis. No obstant això, BBVA adverteix que aquesta pràctica pot exposar els usuaris a riscos cibernètics. Els ciberdelinqüents aprofiten aquestes dates per crear pàgines web falses que imiten les legítimes amb l'objectiu de robar informació personal o bancària.

Les dates properes a la Setmana Santa són especialment propenses a fraus i estafes en línia. Els ciberdelinqüents envien correus electrònics fraudulents amb ofertes de viatges i promocions que semblen massa bones per ser veritat. Aquests missatges solen redirigir a pàgines web falses que intenten obtenir dades personals o bancàries.

Com evitar caure en el parany: atent a BBVA

Per protegir-se de possibles fraus durant la planificació de les seves vacances, BBVA recomana verificar l'autenticitat de les plataformes. Fes les teves reserves únicament en llocs web oficials i reconeguts. Assegura't que l'URL sigui correcta i que la pàgina compti amb mesures de seguretat.

Si trobes promocions que semblen massa bones, podrien ser una estafa. Abans de fer clic en qualsevol enllaç o descarregar arxius, verifica que el correu provingui d'una font fiable.

Opta per pagar a través de plataformes que ofereixin protecció al consumidor. I evita proporcionar informació sensible per correu electrònic o en llocs no segurs. Assegura't que els teus dispositius comptin amb les últimes actualitzacions de seguretat i utilitza programari antivirus fiables.

Un gest essencial per la teva seguretat per a la Setmana Santa 2025

La prudència és fonamental a l'hora d'interactuar en l'entorn digital. Abans de proporcionar informació personal o fer pagaments en línia, pren-te el temps necessari per verificar la legitimitat de la font. Recorda que BBVA mai no sol·licitarà informació sensible a través de correus electrònics o trucades telefòniques no sol·licitades.

És important tenir en compte que, segons la Llei Federal del Treball a Mèxic, les sucursals bancàries no ofereixen servei en dies festius oficials. Durant la Setmana Santa 2025, les oficines de BBVA estaran tancades del dijous 17 al diumenge 20 d'abril. No obstant això, la banca en línia i l'aplicació mòbil estaran disponibles per realitzar operacions com transferències, pagaments i consultes en qualsevol moment.