Anunci especial de BBVA: milers de clients no donen crèdit, afanya't

BBVA ha llançat una promoció que ha alegrat milers de clients a tot Espanya. Si encara no t'has beneficiat, corre perquè només falten unes hores perquè finalitzi. BBVA regala diners als nous clients que domiciliïn la seva nòmina cada mes.

Per obtenir aquest regal, només necessites seguir una sèrie de passos. No et preocupis, perquè són uns requisits molt senzills de complir i el regal de 400 euros serà teu.

Això et regala BBVA si domicilies la teva nòmina: afanya't molt

El primer que has de fer és obrir-te un Compte Nòmina Sense Comissions. Pots fer-ho de manera online, sense necessitat d'anar a una oficina. Domicilia la teva nòmina o pensió i assegura't que l'ingrés mínim mensual sigui de 800 euros.

En obrir el teu compte, utilitza el codi NOMINA400 per activar la promoció dels 400 euros. Aquesta oferta és vàlida fins demà, dilluns 31 de març, per la qual cosa et queden poques hores per aprofitar-la.

Per què agrada tant el Compte Nòmina Sense Comissions? Pots guanyar 400 euros

El Compte Nòmina Sense Comissions de BBVA és molt popular pels seus múltiples avantatges. No pagaràs per l'administració i manteniment del compte ni per l'emissió i manteniment de la targeta Aqua Dèbit. Aquestes característiques fan que el Compte Nòmina Sense Comissions sigui una opció atractiva per a aquells que busquen simplicitat i estalvi en les seves operacions bancàries.

Transferències gratuïtes: Podràs realitzar transferències dins de l'Espai Econòmic Europeu sense cap cost.

Xarxa de caixers: Tens accés a més de 4.500 caixers BBVA a Espanya per retirar efectiu sense comissions.

Servei Canvi de Banc: Facilita la domiciliació dels teus ingressos i rebuts sense complicacions.

Eines d'estalvi: Pots establir regles automàtiques per estalviar part dels teus ingressos sense esforç.

Missatge clar de BBVA als indecisos

Si encara no t'has decidit, BBVA t'ofereix un consell: obre el teu compte i domicilia la teva nòmina abans del 31 de març per aprofitar la promoció de 400 euros. A més, si tens fills menors, pots obrir-los un Compte Online per a Menors i obtenir fins a 30 euros extra en tres mesos.

Fer-se client de BBVA et brinda múltiples beneficis, com les promocions atractives de 400 euros per domiciliar la teva nòmina o pensió. Tindràs productes sense comissions i gaudeix de comptes i targetes sense càrrecs addicionals.

Accedeix a una extensa xarxa de caixers per a les teves necessitats d'efectiu i gestiona les teves finances a través de l'app, no deixis passar aquesta oportunitat. Obre el teu Compte Nòmina Sense Comissions avui mateix i comença a gaudir de tots els avantatges que BBVA té per oferir-te. Recorda, la promoció finalitza aquest 31 de març, així que corre que falten hores.