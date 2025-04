Felicitat màxima de CaixaBank: oficial, acaben de confirmar-ho i els seus clients aplaudeixen

CaixaBank ha assolit una nova fita en la seva trajectòria en rebre quatre premis en els Global Private Banking Awards organitzats per la revista britànica Euromoney. La cerimònia es va dur a terme a Londres i va consolidar CaixaBank Banca Privada com a líder en el sector de la banca privada a Espanya.

Tres reconeixements que destaquen l'excel·lència de CaixaBank: els seus clients ho aplaudeixen

En aquesta edició, CaixaBank va ser guardonada amb els següents premis: Millor Entitat de Banca Privada a Espanya 2025. Aquest premi, obtingut per tercer any consecutiu, reconeix la qualitat i compromís de CaixaBank en l'atenció als seus clients.

També es va endur el premi a Millor Entitat de Banca Privada per a grans patrimonis (UHNW) d'Espanya 2025. Destaca l'especialització i serveis exclusius que CaixaBank ofereix a clients amb patrimonis elevats.

En tercer lloc, va obtenir el premi a la Millor Entitat de Banca Privada per a serveis de family office d'Espanya 2025. Reafirma la capacitat de CaixaBank per gestionar patrimonis complexos i necessitats específiques de clients d'alt nivell.

A més, la filial BPI va rebre el premi a la 'Millor Entitat de Banca Privada a Portugal 2025'. Elevant a set el nombre total de guardons obtinguts pel Grup CaixaBank en aquesta edició.

La importància d'aquests premis per a CaixaBank: tot un orgull

Aquests reconeixements són fonamentals per a CaixaBank, reflectint el seu continu esforç per oferir serveis d'alta qualitat i adaptats a les necessitats dels seus clients. L'entitat ha invertit en innovació i en la formació del seu equip per mantenir-se a l'avantguarda en el sector.

Belén Martín, directora de Banca Privada de CaixaBank, va expressar la seva satisfacció per aquests èxits. "Aquests premis són un reconeixement a una llarga trajectòria d'èxit i a un model de banca privada únic a Espanya. Basat en la màxima especialització dels nostres gestors amb l'objectiu d'oferir als nostres clients el millor servei en tot moment."

A més, va dedicar aquests premis als clients. "Els volem dedicar a tots els nostres clients, que ens ajuden a seguir millorant dia a dia", afirmava fa unes hores.

Objectius principals de CaixaBank Banca Privada

CaixaBank Banca Privada té com a objectius principals oferir assessorament personalitzat, adaptat a les necessitats i preferències de cada client. El seu model de servei inclou opcions d'assessorament global, ja sigui independent o no independent, i plataformes d'inversió amb abast global en valors, fons i altres productes.

L'entitat compta amb un equip de més de 1.200 gestors especialitzats i 75 centres exclusius de banca privada, garantint un tracte proper i especialitzat. Aquests premis reforcen la posició de CaixaBank com una entitat compromesa amb l'excel·lència i la satisfacció dels seus clients.