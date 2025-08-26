Comprovat: els trucs que ningú t'havia explicat perquè la teva pensió sigui més alta
Es tracta de gestos molt senzills que et poden ser de gran ajuda per cobrar una paga de jubilació més elevada
Prendre la decisió de quan jubilar-se no és només qüestió de calendari. Pot marcar una diferència real en la quantitat de diners que rebràs cada mes. El que molts no saben és que existeixen alguns trucs poc coneguts, però molt efectius, per aconseguir que la pensió sigui més alta.
I el millor és que depenen únicament d'escollir bé el moment en què presentes la teva sol·licitud. En un context com l'actual, on les pensions es revaloritzen cada any i les normatives canvien a poc a poc, anticipar-se amb bona informació pot ser un avantatge. Segons experts en la matèria, com el funcionari de la Seguretat Social Alfonso Muñoz, saber en quin mes jubilar-se pot millorar notablement la prestació final.
Com obtenir una pensió més elevada
Un dels millors moments per jubilar-se és, curiosament, desembre. Si presentes la teva sol·licitud abans que acabi l'any, la teva pensió es veurà beneficiada per la pujada que s'aplica a l'inici del nou exercici. Aquesta revalorització es basa en l'Índex de Preus de Consum (IPC).
Això vol dir que, si et jubiles el 31 de desembre, a partir de l'1 de gener la teva pensió podria ser més alta del que seria si et jubilessis al febrer. Un petit detall que pot traduir-se en una millora econòmica per a tota la vida.
Però no tots els mesos són igual de recomanables. De fet, els experts desaconsellen totalment jubilar-se exactament dos anys abans de l'edat legal establerta. El 2025, aquesta edat és de 66 anys i 8 mesos, per tant, anticipar-se just 24 mesos comporta penalitzacions més dures.
En aquests primers tres mesos del període anticipat, s'apliquen coeficients reductors més elevats. És a dir, et descompten més percentatge de la teva pensió per cada mes que avancis la teva jubilació.
Per aquesta raó, els especialistes en el sistema de pensions recomanen considerar una jubilació anticipada d'1 any i 9 mesos. En lloc dels 2 anys complets. Aquesta diferència de només tres mesos pot marcar un gran canvi en la quantia final de la pensió.
Com més petita sigui l'anticipació, menor serà la penalització. Per tant, en molts casos, esperar una mica pot suposar una millora econòmica que val la pena.
Estudia bé la teva situació
En definitiva, si estàs a prop de complir l'edat de jubilació, analitza bé la teva situació, recorda Alfonso Muñoz. Jubilar-te al desembre i evitar fer-ho exactament dos anys abans de l'edat ordinària pot donar-te un impuls econòmic important. Aquestes decisions, encara que semblin petites, influeixen directament en el que cobraràs durant la resta de la teva vida.
Així que, si busques maximitzar la teva pensió, no ho deixis a l'atzar. Informa't, fes càlculs i tria el moment que més et beneficiï.
