Demostrat: BBVA ho adverteix a milers d'espanyols, mai facis aquest gest
BBVA ja no t'ho avisa més: si et despistes un segon podries perdre-ho tot, ves amb molt de compte i fes cas al teu banc
BBVA ha llançat un avís urgent a tots els seus clients a Espanya. El banc demana màxima prudència i alerta que hi ha un gest que mai no has de fer si no vols posar en perill els teus diners.
L'entitat ha detectat un repunt d'estafes relacionades amb falses inversions que prometen beneficis ràpids i segurs. El perill arriba quan algú es deixa convèncer per suposades oportunitats d'inversió que es mouen a internet.
BBVA s'ho pren seriosament: mai facis aquest gest o pots perdre-ho tot
Els estafadors utilitzen anuncis molt atractius, missatges personalitzats i fins i tot trucades telefòniques en què asseguren que amb una petita quantitat es poden aconseguir grans guanys. El problema és que tot es basa en una trampa: promeses d'alts beneficis amb poc risc. Aquest és el primer detall que ha de fer sospitar.
BBVA explica que molts clients hi cauen perquè creuen estar davant d'una ocasió única. L'emoció i la pressa són les armes principals dels delinqüents. Solen utilitzar la imatge d'empreses conegudes, fins i tot de bancs com el mateix BBVA, per donar aparença de confiança.
Sigues prudent pel teu bé: BBVA no avisa més
Un cop aconsegueixen que la víctima faci un pagament inicial, desapareixen o pressionen perquè s'inverteixin quantitats més grans. El gest que mai no has de fer, segons BBVA, és lliurar les teves dades bancàries o transferir diners sense verificar la font.
Si algú et promet una rendibilitat fora del comú, la recomanació és desconfiar de seguida. Mai facis això sense comprovar pel teu compte la legitimitat de la inversió. La prudència és la millor defensa.
Els consells especials de BBVA són clars: no et refiïs d'anuncis a xarxes socials que ofereixin inversions miraculoses, desconfia si et prometen beneficis ràpids amb risc zero, consulta sempre amb el teu banc abans de moure els teus diners i recorda que cap entitat seriosa et pressionarà per prendre decisions immediates.
Les estafes sobre falses inversions estan a l'ordre del dia
Aquest avís no és un detall menor. El compromís de BBVA amb els seus clients passa per reforçar la seguretat i recordar que les estafes evolucionen cada dia. Prendre-s'ho seriosament és vital, perquè la prevenció és l'única manera d'evitar pèrdues irreparables.
Les condicions d'aquests fraus sempre es repeteixen: promeses massa bones, urgència i pressió. Per això BBVA insisteix que l'eufòria de guanyar ràpid mai no ha de cegar ningú. Si t'arriba una proposta així, el més segur és consultar-ho primer amb el teu banc o amb fonts oficials.
La sospita i la prudència han de ser els teus millors aliats. Només així es pot evitar caure en una estafa que ja ha atrapat milers de persones a Espanya.
