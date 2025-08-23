Funciona: Aquest és el truc amb què podràs accedir abans a la pensió de jubilació
Les persones que es vulguin jubilar abans d’hora poden incorporar aquesta activitat a la seva cotització
Arribar a la jubilació és una fita que molts esperen amb ganes, però també amb una certa incertesa. Serà suficient el que s'ha cotitzat? Quan es podrà accedir realment a la pensió? Enmig de totes aquestes preguntes, ha sortit a la llum una opció que podria beneficiar molts.
Especialment a qui en la seva joventut va haver de complir amb una obligació que ja semblava oblidada: el servei militar obligatori. Encara que sembli sorprenent, aquesta experiència passada pot marcar la diferència a l'hora de retirar-se abans d'hora.
El servei militar també compta per a les pensions
L'any 2025, les condicions per accedir a la jubilació ordinària són clares. Es podrà deixar de treballar als 65 anys sempre que s'hagin cotitzat 38 anys i tres mesos o més. Si no s'arriba a aquest període, llavors caldrà esperar fins als 66 anys i vuit mesos.
Per això, és tan important revisar amb cura l'historial laboral i els anys cotitzats, ja que fins i tot uns pocs mesos poden canviar molt la situació.
El que molts desconeixen és que, sota certes condicions, es poden sumar altres períodes que no van ser exactament laborals, però que la Seguretat Social permet incorporar per a la jubilació anticipada. Un d'aquests casos és el del servei militar, conegut popularment com 'la mili'.
Va deixar de ser obligatori l'any 2001, però qui el va complir en el seu moment podria beneficiar-se'n avui si està pensant a avançar la seva jubilació.
Aquest temps, però, només es podrà comptar en situacions concretes. En cap cas serveix per augmentar la quantia de la pensió, i tampoc es pot afegir si s'està accedint a la jubilació ordinària. Només es tindrà en compte si la persona opta per la jubilació anticipada, sigui voluntària o forçosa.
Si en sumar els anys cotitzats falta un període per complir els requisits que permeten jubilar-se abans d'hora, es pot sol·licitar que se sumi el temps de la mili. El màxim que es podrà acreditar és d'un any.
Els tràmits a realitzar
Per incloure aquest temps a la vida laboral, cal fer un tràmit. S'ha de sol·licitar una acreditació oficial a través del Ministeri de Defensa. Per això, cal adreçar-se a la subdelegació corresponent a la província on residies quan vas començar el servei.
Allà, hauràs de presentar una instància amb les teves dades personals, una fotocòpia del DNI i una altra de la cartilla militar. Aquesta mesura podria ser clau per a qui ha cotitzat durant dècades i es troba a prop del límit necessari per avançar la jubilació. Encara que no modifica l'import final de la pensió, sí que pot facilitar l'accés a aquesta en menys temps.
