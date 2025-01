CaixaBank treu pit després de confirmar-se aquesta novetat: tothom ho aplaudeix

CaixaBank ha compartit recentment notícies positives sobre el seu neobanc, Imagin, que han estat àmpliament aplaudides. Imagin, la plataforma digital dirigida principalment a joves, ha experimentat un notable creixement el 2024.

Segons les dades proporcionades per l'entitat, Imagin va tancar l'any amb una base sòlida de 3,5 milions de clients. Parlem d'un 11% més que el 2023. Així, acaba consolidant-se com una de les principals opcions en el sector financer digital.

En termes d'usuaris, Imagin ha sumat una quantitat significativa, fins a 4,5 milions, reflectint la confiança i satisfacció dels seus clients. Aquest increment és un indicador de l'atractiu dels serveis oferts i de l'eficàcia de les estratègies implementades per CaixaBank per captar i retenir clients en l'àmbit digital.

A més del creixement en la base d'usuaris, Imagin ha registrat un augment notable en la concessió d'hipoteques fins a un 70%. Aquest creixement en el sector hipotecari demostra la capacitat d'Imagin per diversificar els seus serveis i adaptar-se a les necessitats financeres dels seus clients, oferint solucions competitives en el mercat.

Aquests èxits d'Imagin s'emmarquen en el pla estratègic de CaixaBank per al període 2025-2027. L'entitat preveu duplicar el seu ritme de creixement i assolir una rendibilitat superior al 15%. Apostar per la digitalització i la innovació, representada per iniciatives com Imagin, és fonamental per assolir aquests objectius i enfortir CaixaBank en el mercat financer.

El creixement d'Imagin deixa veure el fort compromís de CaixaBank

La satisfacció dels clients i el creixement sostingut d'Imagin reflecteixen el compromís de CaixaBank amb l'excel·lència en el servei i l'adaptació a les tendències digitals actuals. L'entitat continua enfocant-se en oferir productes i serveis que responguin a les necessitats canviants dels seus clients, consolidant el seu lideratge en el sector financer.

Les recents notícies sobre Imagin destaquen l'èxit de CaixaBank en la seva estratègia digital, evidenciat per l'augment en el nombre d'usuaris i el creixement en el sector hipotecari. Aquests èxits no només enforteixen la posició d'Imagin en el mercat, sinó que també contribueixen significativament al creixement i rendibilitat projectats per CaixaBank per als pròxims anys.