Missatge de BBVA als seus clients: si vols estalviar molt, fes això ja

Estalviar pot semblar complicat, però BBVA ha llançat una opció a la seva app que ho fa més fàcil i sense esforç: l'arrodoniment automàtic. Aquesta funcionalitat et permet estalviar petites quantitats cada vegada que realitzes una compra amb la teva targeta de dèbit, sense que gairebé ho notis.

BBVA t'ajuda a estalviar millor: així és l'arrodoniment automàtic

L'arrodoniment automàtic de BBVA és una eina que arrodoneix l'import de les teves compres a l'euro següent. I transfereix la diferència a un compte d'estalvi. Un gest que fan per tu i que al final de mes es convertirà en uns quants euros estalviats.

Per exemple, si pagues 13,45 € al supermercat, els 0,55 € restants fins a arribar a 14 € es transferiran automàticament al teu compte. D'aquesta manera, estalvies sense adonar-te'n en cada compra que realitzes.

El motiu pel qual és tan senzill estalviar amb l'arrodoniment

Aquesta opció és molt fàcil d'utilitzar perquè s'integra directament a l'app de BBVA i s'activa en pocs passos. No necessites fer res més que utilitzar la teva targeta de dèbit com ho fas habitualment.

A més, sent quantitats petites, no sentiràs que estàs fent un esforç extra per estalviar. És una forma de millorar la teva salut financera de manera automàtica i sense agobios. Per començar a utilitzar aquesta funcionalitat, segueix aquests passos:

Accedeix a l'app de BBVA amb les teves credencials.

Dirigeix-te a la secció "Programa el teu Compte".

Selecciona l'opció "Arrodoniment en compres".

Tria el compte d'origen (associat a la teva targeta de dèbit) i el compte de destinació on s'acumularan els estalvis.

Activa la funcionalitat i llest. A partir d'aquest moment, cada compra que realitzis amb la teva targeta de dèbit contribuirà al teu estalvi de forma automàtica.

Una eina vital per mantenir les finances sota control

Molts clients de BBVA ja estan utilitzant l'arrodoniment automàtic i destaquen com de senzill és estalviar sense adonar-se'n. Al final del mes, aquestes petites quantitats sumen una xifra considerable que ajuda a afrontar despeses imprevistes o a complir metes d'estalvi. Especialment a la costa de gener, aquesta eina es converteix en una aliada per mantenir les finances sota control.

A més de facilitar l'estalvi, l'arrodoniment automàtic et permet triar si els diners estalviats es transfereixen a un compte d'estalvi. O bé a un pla de pensions o a un fons d'inversió que tinguis contractat a BBVA.

Si ets representant legal d'un menor, activa aquesta funcionalitat perquè les compres amb la teva targeta transfereixin l'arrodoniment al compte d'estalvi del teu fill. Fomentaràs així l'hàbit de l'estalvi des de ben jove.