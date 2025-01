Avís important d'Hisenda als que hagin patit això: fes-ho sense dubtar-ho

En els últims anys, les ciberestafes, com el phishing, han augmentat considerablement, afectant tant particulars com autònoms. Davant aquesta situació, Hisenda ha introduït un canvi significatiu en l'últim any. Un que permet deduir en la Declaració de la Renda les pèrdues econòmiques derivades d'aquestes estafes, sempre que estiguin degudament justificades.

Aquest canvi és aplicable des de 2023. Per això, en la Declaració que es presenta el 2025, ja es poden incloure les pèrdues patrimonials originades per ciberestafes sofertes durant 2024.

Així pots incloure les pèrdues per ciberestafa en la Declaració de la Renda

Per reflectir correctament aquestes pèrdues en la teva Declaració de la Renda, és fonamental presentar una denúncia davant les autoritats competents, com la Guàrdia Civil o la Policia Nacional. Aquesta denúncia servirà com a prova de l'estafa soferta.

Reuneix documentació complementària: A més de la denúncia, recopila qualsevol altra evidència que recolzi la pèrdua econòmica. Per exemple, extractes bancaris, comunicacions amb els estafadors o captures de pantalla.

Identifica la casella correcta: En el formulari de la Declaració de la Renda, hauràs de consignar la pèrdua patrimonial a la casella 305. Ve destinada a "Altres pèrdues patrimonials a integrar en la base imposable general".

Calcula l'import a deduir: L'import de la pèrdua serà el total dels diners defraudats que no hagis recuperat. És important que aquest import estigui recolzat per la documentació aportada.

Quina devolució pots esperar?

Les pèrdues patrimonials per ciberestafes s'integren en la base imposable general de l'IRPF. Això significa que reduiran els teus ingressos subjectes a tributació. El que pot disminuir la quantitat d'impostos que has de pagar o augmentar la devolució que rebràs.

Tanmateix, és important tenir en compte que aquestes pèrdues només podran compensar fins al 25% del saldo positiu dels rendiments i imputacions de renda en el mateix any fiscal. Si la pèrdua excedeix aquest límit, el romanent podrà compensar-se en els quatre anys següents.

Consideracions addicionals

Hisenda requereix que les pèrdues estiguin "suficientment justificades". La denúncia policial és essencial, però també és recomanable aportar tota la documentació complementària possible.

Atès que aquest és un canvi relativament recent, és aconsellable consultar amb un assessor fiscal. Sobretot, per assegurar-te que estàs aplicant correctament la deducció i complint amb tots els requisits establerts per Hisenda.

Amb tot, si has estat víctima d'una ciberestafa, ara tens la possibilitat de mitigar l'impacte econòmic. Pots fer-ho deduint les pèrdues en la teva Declaració de la Renda. Assegura't de seguir els passos adequats i mantenir una comunicació fluida amb les autoritats i Hisenda per facilitar el procés.