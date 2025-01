CaixaBank dona una alegria a tots aquests espanyols: més senzill que mai

CaixaBank ha anunciat una notícia que alegrarà a molts joves espanyols. I és que planeja contractar 3.000 empleats menors de 35 anys amb perfils tècnics abans de 2027. Aquest pla forma part del seu nou Pla Estratègic 2025-2027.

El 2024, l'entitat ja va incorporar 1.000 nous empleats, dels quals 266 eren menors de 25 anys. Amb aquesta iniciativa, CaixaBank busca atreure i retenir talent jove, especialment en àrees tècniques.

CaixaBank té l'objectiu de contractar 3.000 joves fins a 2027

Per aconseguir aquest objectiu, CaixaBank ha llançat la "Proposta de Valor al Empleat". Aquesta inclou mesures enfocades en formació, benestar professional i inclusió. A més, l'entitat organitzarà xerrades a universitats de tota Espanya per donar a conèixer les oportunitats professionals que ofereix.

CaixaBank també reforçarà programes dirigits a la incorporació de joves, com els Premis WONNOW, en col·laboració amb Microsoft, dirigits a dones estudiants de graus STEM (Ciència, Tecnologia, Enginyeria i Matemàtiques). Altres programes inclouen el New Graduates Talent Program (NGTP), el programa de FP Dual i el de pràctiques universitàries.

CaixaBank fa un pas endavant en favor de milers de joves

Des de 2017, més de 350 joves han participat en aquests programes, i prop del 50% continuen treballant a l'entitat. Això demostra el compromís de CaixaBank amb la fidelització i promoció del talent intern. La "Proposta de Valor al Empleat" es basa en quatre pilars:

Progrés: Promoció del talent intern i desenvolupament professional.

Benestar i inclusió: Retribucions i serveis per fomentar el benestar i la conciliació.

Futur: Foment de l'ús de noves tecnologies entre clients i empleats.

Societat i planeta: Contribució a la cura del medi ambient i participació en projectes socials.

Amb aquestes iniciatives, CaixaBank busca no només atreure, sinó també retenir i desenvolupar el talent jove. Assegurant el seu creixement professional i satisfacció dins de l'entitat.

Aquest compromís reforça la posició de CaixaBank com una de les millors empreses per treballar a Espanya. L'entitat ha estat reconeguda per les seves polítiques de benestar i desenvolupament professional, obtenint certificacions com "Top Employer Spain 2023".

CaixaBank està donant una gran oportunitat als joves espanyols menors de 35 anys. Facilitant la seva incorporació al món laboral i apostant pel seu desenvolupament professional fins a 2027.