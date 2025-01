L'última notícia de CaixaBank alegra el dia a milers d'espanyols: fes-ho avui mateix

CaixaBank ha anunciat una important novetat per a aquells que busquen feina en el sector tecnològic. La seva filial, CaixaBank Tech, planeja contractar 500 professionals durant el primer trimestre de 2025. L'objectiu és accelerar la transformació digital de l'entitat i reforçar el seu equip d'experts en tecnologia aplicada a serveis financers.

CaixaBank alegra el dia a molts aturats: 500 llocs

CaixaBank Tech busca principalment desenvolupadors de programari amb especialització en backend i frontend. També estan interessats en enginyers de dades, experts en intel·ligència artificial, cloud computing i seguretat de dades. Aquests perfils són essencials per impulsar projectes innovadors i millorar els serveis bancaris digitals.

Una part significativa d'aquestes contractacions se centrarà a Sevilla. El hub tecnològic de CaixaBank a la ciutat passarà de 40 a 200 empleats, quintuplicant la seva mida actual. Aquest creixement reforça el compromís de l'entitat amb la regió i la seva aposta per atreure talent tecnològic a Andalusia.

Objectius de CaixaBank Tech: 2.000 empleats el 2027

Amb aquestes incorporacions, CaixaBank Tech espera superar els 1.600 empleats al juny de 2025. A llarg termini, la meta és assolir els 2.000 treballadors a la seva filial tecnològica en els pròxims tres anys.

Aquest creixement permetrà a l'entitat consolidar-se com a líder en innovació dins del sector financer. El procés de selecció ja està en marxa, amb la intenció que les noves incorporacions comencin al gener.

CaixaBank Tech valora la diversitat i la inclusió, i es compromet a impulsar la presència femenina en el sector tecnològic. Actualment, el 30% de la seva plantilla són dones, i l'entitat participa en programes per potenciar les carreres STEM des d'etapes educatives primerenques.

Compromís amb la innovació

CaixaBank compta amb més de 11 milions d'usuaris de la seva banca digital, la major base de clients digitals del sector financer a Espanya. L'entitat impulsa l'aplicació de tecnologies innovadores, com blockchain, intel·ligència artificial i big data, per millorar els seus serveis bancaris. Gràcies a aquesta estratègia, ha rebut reconeixements internacionals per la qualitat dels seus productes i serveis digitals.

Aquesta iniciativa de CaixaBank representa una excel·lent oportunitat per a professionals del sector tecnològic. Uns que busquen formar part d'una empresa líder en innovació i transformació digital. Si estàs interessat a unir-te a CaixaBank Tech, aquest és el moment ideal per postular-te i contribuir al futur dels serveis financers.