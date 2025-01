Comunicat de Banco Santander a milers de clients: fes aquest gest i solucionat

Si fa poc t'has obert un compte a Banco Santander i desitges activar les teves claus digitals per operar des de casa, estigues atent. Avui, t'expliquem de manera senzilla com donar d'alta les teves claus digitals als canals digitals del banc, en només tres passos fàcils.

Banco Santander ofereix ajuda als 'novatos': així pots obtenir les teves claus

Per començar, necessites obtenir la teva clau d'accés i la teva signatura electrònica. Aquests elements et permetran consultar els teus comptes i realitzar operacions de forma segura. Pots obtenir-les de dues maneres:

Des de la web: Accedeix a la pàgina principal de Banco Santander i selecciona "Accés Client". Després, fes clic a "Alta en Banca Online" i completa el formulari amb les teves dades personals. D'aquesta manera, rebràs tant la clau d'accés com la signatura electrònica.

Des de l'App Santander: Obre l'aplicació al teu mòbil, desplega el menú a la part superior dreta i selecciona "Obtenir claus". Completa les dades sol·licitades i obtindràs les teves claus digitals.

Activa la teva signatura electrònica

Un cop tinguis les teves claus, és necessari activar la signatura electrònica per confirmar operacions. En accedir a l'app o a la banca online, se't demanarà introduir quatre posicions de la signatura electrònica temporal que vas rebre. I crear una nova clau operativa d'entre 6 i 8 caràcters alfanumèrics.

Recorda que disposes d'un termini de 24 hores (via SMS) o 30 dies (per correu postal) per a la seva activació. Amb les teves claus activades, podràs operar amb normalitat des dels canals digitals de Banco Santander. Podràs consultar els teus comptes, realitzar transferències, pagar rebuts i gestionar els teus productes financers de manera còmoda i segura.

Realitza les teves operacions des dels canals digitals

Si en qualsevol moment tens dubtes o necessites assistència, Banco Santander ofereix diversos canals d'atenció. Truca al número d'atenció al client per resoldre les teves consultes o acudeix a l'oficina més propera per rebre ajuda personalitzada.

A més, a la web, consulta la secció de preguntes freqüents. O bé pots contactar a través dels formularis de contacte disponibles.

Consells valuosos per a nous clients

No comparteixis les teves claus d'accés ni la teva signatura electrònica amb ningú i actualitza les teves dades personals. Assegura't que la teva informació personal estigui actualitzada per rebre notificacions importants.

Explora els serveis digitals, familiaritza't amb l'app i la banca online per aprofitar al màxim els serveis que ofereix Banco Santander. Seguint aquests senzills passos, podràs gestionar les teves finances de manera eficient i segura des dels canals digitals de Banco Santander.