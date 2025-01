Bones notícies d'Hisenda: estalviaràs molts diners si fas això el 2025

En un moviment sorprenent, el Govern ha anunciat una mesura que permetrà a milers d'espanyols estalviar significativament en els seus impostos el 2025. L'Executiu ha decidit prorrogar fins al 31 de desembre de 2025 les deduccions en l'IRPF per obres de millora de l'eficiència energètica en els habitatges.

Hisenda prorroga les deduccions per millores energètiques en habitatges: tipus

Aquesta extensió de les deduccions fiscals busca incentivar els propietaris a realitzar millores energètiques en les seves llars. Contribuint així a la sostenibilitat i a l'estalvi econòmic. Les deduccions es divideixen en tres categories principals.

La deducció del 20% és aplicable a les quantitats invertides en obres que redueixin almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge habitual. O bé de qualsevol altra de la seva propietat destinada al lloguer. La base màxima anual d'aquesta deducció és de 5.000 euros.

La deducció del 40% és per a obres que aconsegueixin una reducció mínima del 30% en el consum d'energia primària no renovable. O bé que millorin la qualificació energètica de l'habitatge assolint les lletres "A" o "B". Aquesta deducció té una base màxima anual de 7.500 euros.

Mentrestant, la deducció del 60% està destinada a actuacions en residencials complets amb una reducció del 30% en el consum d'energia primària no renovable. O que millorin la qualificació energètica de l'edifici obtenint una classe "A" o "B". La base màxima anual per a aquesta deducció és de 15.000 euros per habitatge.

Com sol·licitar aquestes deduccions d'Hisenda

Per beneficiar-se d'aquestes deduccions en l'IRPF, és fonamental realitzar les obres. Les millores s'han de fer entre l'entrada en vigor del Reial decret llei 19/2021, de 5 d'octubre, i el 31 de desembre de 2025.

Després de finalitzar les obres, s'ha d'obtenir un nou certificat d'eficiència energètica que reflecteixi la millora obtinguda. Aquest certificat ha de ser expedit abans de l'1 de gener de 2026.

Conserva tots els documents

La deducció s'aplicarà en el període impositiu en què s'expedeixi el certificat d'eficiència energètica posterior a les obres. Si el certificat s'emet en un període posterior al de les obres, la deducció es practicarà en l'any en què es van abonar les quantitats. Sempre que el certificat s'expedeixi abans de l'1 de gener de 2026.

És important conservar tots els documents que acreditin la realització de les obres i la millora en l'eficiència energètica. I és que Hisenda podria sol·licitar-los per verificar la correcta aplicació de la deducció.