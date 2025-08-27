Logo e-noticies.cat
Un home somrient amb samarreta blanca fa un gest d'aprovació amb les dues mans davant d'una sucursal del banc Santander.
Banc Santander té en vigor la promoció perfecta per a tu | Camara Google Maps, Dean Drobot, Banco Santander
ECONOMIA

Aplaudiment total a Banco Santander: mitja Espanya es frega les mans amb aquesta bomba

Banc Santander dona el millor de si als seus clients que fan servir aquesta targeta: s'enduran una gran alegria

per

Miguel Cuartas Ortego

L'alegria màxima ha arribat als clients de Banco Santander gràcies a un veritable gest que s'han tret de la màniga amb una targeta del Santander. Aquesta promoció, pensada per generar satisfacció als clients, està fent córrer l'eufòria per tota la xarxa, i no és per menys.

L'essencial és que si utilitzes la Targeta de Crèdit Santander, t'emportes un reemborsament del total gastat, però amb un gir altament atractiu: reps un 1 % de reemborsament en totes les teves compres durant el primer any.

Pots emportar-te fins a 120 euros amb Banco Santander: quin xollo

Això suposa, com a màxim, fins a 10 € nets al mes, és a dir, fins a 120 € a l'any, sense complicacions extres, sortejos ni tràmits feixucs. El bo és que el percentatge és clar i directe, només cal utilitzar la targeta per començar a veure els diners de tornada.

Dona somrient amb gorra nadalenca sostenint bosses de compres i una targeta de crèdit davant d'una sucursal del Banco Santander.

Banc Santander et premia si fas servir aquesta targeta | Camara Google Maps, e-noticies.cat, Anna Subbotina

Aquesta promoció té un límit temporal: està disponible fins al 31 de gener de 2026, per a qui contracti la targeta per primera vegada. Així que, si encara no la tens, el moment per sumar-t'hi és ara.

Una excel·lent opció sense costos ocults

Però la cosa no s'acaba aquí, aquesta targeta ve amb altres detalls que en reforcen l'atractiu. No té comissió d'emissió ni de manteniment, cosa que la converteix en una opció sense costos ocults.

Pots gestionar-ho tot des de l'app de Santander, amb control total de les teves compres, alertes de seguretat i opcions per pagar el total de les teves despeses sense interessos (TAE 0 %). I tot plegat de manera digital i senzilla, sense haver de trepitjar una oficina.

Home amb expressió de sorpresa davant d'un rètol del Banco Santander.

No deixis passar aquesta oportunitat del Banco Santander | Camara Google Maps, e-noticies.cat, max-kegfire de Getty Images

Altres programes dels quals presumeix Banco Santander

A més, més enllà del reemborsament, tens accés a programes addicionals com Santander Premia i el Pla Santander Iberia Club, que t'ofereixen descomptes i promocions en marques, viatges i oci. I si en algun moment necessites flexibilitat en els pagaments, hi ha opcions d'ajornament i fraccionament adaptades a les teves necessitats.

La satisfacció dels clients ha estat immediata. Mitjans especialitzats informen que aquesta targeta ha estat allò que molts esperaven: un producte clar, sense lletra petita, amb reemborsament real i tangible i avantatges addicionals que la fan destacar davant d'altres opcions. No és d'estranyar que milers de clients ja s'estiguin fregant les mans.

