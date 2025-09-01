Buenas noticias para los clientes de Banco Santander: ojo, no has visto nada igual

Banco Santander tiene una novedad muy atractiva para sus clientes. Ya no la ocultan, y conviene darse prisa antes de que pase desapercibida y no te des cuenta de todas las ventajas que ofrece en forma de descuentos o promociones.

Se trata de Santander Premia, un programa pensado para quienes usan la app o la banca online, que ofrece muchas posibilidades con un acceso sencillo. Premia funciona dentro de la app del Banco Santander o desde su web, y solo necesitan una tarjeta de crédito Santander activa.

Banco Santander da con la tecla: este programa te cambiará la vida

No hace falta registrarse ni realizar trámites adicionales. En segundos, los clientes acceden a todas las ventajas con solo un clic, sin coste extra alguno. Este programa encanta a muchos por sus ventajas claras y útiles, ofreciendo reembolsos directos (cashback) en compras en distintas marcas.

Por ejemplo, se devuelve un 7% en reservas en Hoteles.com, 8 % en compras de moda en Miravia, 5% en Aliexpress y un 1% en entradas de conciertos desde Ticketmaster. A esto se suman opciones de financiación sin intereses (TAE 0 %) en tecnología desde Santander Boutique, con marcas como Samsung, PlayStation o Dyson.

Las ventajas de Santander Premia son difíciles de encontrar en otros bancos

Encontrar Santander Premia en la app o en la web es muy fácil. Basta entrar al programa Santander Premia, ubicado en el menú principal de la app del Banco Santander o en Banca Online. Allí aparece un espacio intuitivo con todas las ofertas disponibles y una forma de acceder a descuentos, sorteos, promociones y ventajas para los clientes.

Desde el banco destacan su trabajo para ofrecer este espacio que encanta a sus clientes, siempre pensando en ventajas desde viajes hasta tecnología. Santander Premia reúne ventajas difíciles de ignorar.

Los clientes pueden aprovechar descuentos exclusivos en ocio, moda, viajes o tecnología simplemente pagando con su tarjeta Santander en marcas asociadas, todo dentro de la app o web. No hay costes extra y no hace falta registro adicional. Además, el programa se actualiza constantemente, lo que genera una sensación de euforia entre quienes lo consultan seguido.

Fácil de usar y con descuentos increíbles: no te lo pierdas

El banco afirma que este espacio digital facilita el acceso a promociones, sorteos y experiencias sin complicaciones. Las condiciones son claras y visibles al cliente antes de cada compra, y todo está diseñado para que sea fácil de usar, incluso desde el teléfono.

Para quienes se preguntan por la final del verano o si hay algún límite temporal, no hay fecha concreta de fin anunciada. Los medios mencionan que Santander Premia ha cobrado especial importancia ahora, en verano, porque muchas ofertas están centradas en viajes, ocio y compras de temporada e-noticies.cat, pero parece que el programa sigue disponible sin fecha límite.