Bones notícies d'Hisenda a molts espanyols: t'estalviaràs un dineral a l'abril

Hisenda ha anunciat una excel·lent notícia per als contribuents: s'han prorrogat fins al 2026 les deduccions fiscals en la declaració de la Renda per realitzar obres de millora energètica en habitatges. Aquesta mesura busca incentivar l'eficiència energètica en les llars, permetent als propietaris beneficiar-se d'importants estalvis fiscals.

Hisenda et dona un cop de mà: deduccions per obres de millora energètica a l'habitatge

Les deduccions fiscals estan dissenyades per fomentar la rehabilitació energètica dels habitatges. Depenent de l'obra i de l'estalvi energètic aconseguit, els contribuents poden deduir entre un 20% i un 60% de l'import invertit en les reformes. Aquestes deduccions s'apliquen en la declaració de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) i poden suposar un estalvi significatiu.

La deducció és del 20% per a obres que redueixin almenys un 7% la demanda de calefacció i refrigeració de l'habitatge. Per exemple, la instal·lació de finestres d'alta eficiència energètica. L'import màxim d'aquesta deducció és de 5.000 euros anuals.

El 40% serà aplicable a reformes que disminueixin en un 30% el consum d'energia primària no renovable. O bé que millorin la qualificació energètica de l'habitatge fins a assolir les lletres 'A' o 'B'. Això pot incloure la instal·lació de sistemes de calefacció eficients o l'aïllament de façanes i el límit és de 7.500 euros anuals.

La deducció del 60% està destinada a actuacions de rehabilitació energètica en edificis residencials complets. Aquells que aconsegueixin una reducció del 30% en el consum d'energia primària no renovable o assoleixin una qualificació energètica 'A' o 'B'. El límit d'aquesta deducció és de 15.000 euros per habitatge.

Requisits per accedir a les deduccions: pren nota

Per beneficiar-se, abans i després de les obres, s'obtindrà aquest certificat. Ho farem per acreditar la millora en l'eficiència energètica. Les despeses s'han de pagar a través de transferències, targetes de crèdit o dèbit i sempre evitarem l'efectiu.

Les obres han d'haver-se iniciat a partir del 6 d'octubre de 2021 i es podran realitzar fins al 31 de desembre de 2026. Una data fins a la qual s'ha prorrogat l'aplicació d'aquestes deduccions.

Beneficis addicionals: Hisenda ho explica amb claredat

A més de l'estalvi fiscal, aquestes millores contribueixen a reduir el consum energètic de la llar, la qual cosa es tradueix en factures més baixes i en un menor impacte ambiental. Segons dades recents, la rehabilitació energètica d'habitatges ha experimentat un notable increment, amb un creixement del 149% respecte al 2019, impulsat principalment pels fons europeus.

Aquesta pròrroga fins al 2026 de les deduccions fiscals per obres de millora energètica en habitatges representa una oportunitat única per millorar l'eficiència de les llars i obtenir beneficis fiscals significatius. Si estàs considerant realitzar reformes al teu habitatge, aquest és el moment ideal per aprofitar els avantatges que ofereix Hisenda.