Gerro d'aigua freda a tots aquests espanyols: confirmat, Hisenda no et perdonarà

Cada cop més espanyols decideixen viure a l'estranger, ja sigui per feina, estudis o motius personals. No obstant això, és fonamental conèixer les obligacions fiscals que això comporta. Hisenda ha estat taxativa al respecte: residir fora d'Espanya no eximeix del compliment de certes responsabilitats tributàries.

Hisenda ho adverteix als espanyols que se'n van a viure a l'estranger: molt de compte

Hisenda ha deixat clar que, encara que et mudis a l'estranger, podries continuar tenint obligacions fiscals a Espanya. Això depèn de si mantens la teva residència fiscal al país.

Segons la normativa espanyola, es considera resident fiscal qui romangui més de 183 dies en territori espanyol durant un any natural. O qui tingui a Espanya el nucli principal de les seves activitats o interessos econòmics. Si ets considerat resident fiscal a Espanya, has de complir amb les següents obligacions tributàries:

Declaració de la Renda (IRPF): Estàs obligat a declarar els teus ingressos mundials, és a dir, tant els obtinguts a Espanya com a l'estranger.

Model 720: Has d'informar sobre els béns i drets situats a l'estranger que superin els 50.000 euros. Això inclou comptes bancaris, valors, assegurances i propietats immobiliàries.

Pagament de tributs corresponents: Assegura't d'abonar els impostos que corresponguin segons la naturalesa dels teus ingressos i béns.

Com pagar des de l'estranger? Hisenda ho deixa clar

Complir amb Hisenda des de l'estranger pot semblar complicat, però hi ha formes de pagament que faciliten el procés. Pots realitzar els teus pagaments a través de la seu electrònica de l'Agència Tributària, utilitzant certificats digitals reconeguts.

És possible domiciliar el pagament en un compte bancari espanyol, assegurant que els tributs s'abonin en les dates establertes. En casos específics, Hisenda permet el pagament mitjançant transferència des d'un compte estranger. És essencial seguir les instruccions i terminis indicats per evitar contratemps.

Molt de compte si no fas cas a Hisenda

Ignorar les teves obligacions fiscals pot tenir conseqüències greus. Hisenda pot imposar multes que varien segons la gravetat de la infracció. Per exemple, no presentar el Model 720 pot comportar sancions significatives.

Si pagues els teus impostos fora de termini, s'aplicaran recàrrecs addicionals a l'import degut. L'incompliment pot donar lloc a inspeccions fiscals més exhaustives, la qual cosa podria derivar en sancions més grans i complicacions legals.

Consells per aclarir dubtes i complir amb les teves obligacions fiscals

Per evitar problemes amb Hisenda, assessora't professionalment. Un assessor fiscal amb experiència en fiscalitat internacional pot ajudar-te a entendre i complir amb les teves obligacions.

Les lleis i normatives fiscals poden canviar. Revisa periòdicament les actualitzacions a la pàgina oficial de l'Agència Tributària. A més, guarda tots els documents relacionats amb els teus ingressos i béns, tant a Espanya com a l'estranger, per si fossin requerits en una inspecció.