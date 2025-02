Comunicat oficial de BBVA: tingues-ho sempre en compte per no ficar-te en embolics

BBVA ha emès una alerta vital per a tots els seus clients sobre l'ús de la geolocalització en dispositius mòbils. Encara que aquesta funció és útil moltes vegades, compartir la teva ubicació sense precaució pot posar en risc les teves dades privades i la teva seguretat.​

La geolocalització permet que aplicacions i serveis determinin la ubicació exacta del teu dispositiu mòbil. Això és útil per a mapes, pronòstics del temps o trobar llocs propers.

Avís important de BBVA sobre la geolocalització: això és molt perillós

Tanmateix, en compartir la teva ubicació, especialment en temps real, pots exposar informació sensible a persones no desitjades. Delinqüents podrien rastrejar els teus moviments, conèixer les teves rutines i utilitzar aquesta informació per a activitats malintencionades.

A més, aplicacions sense escrúpols poden recopilar i vendre les teves dades d'ubicació sense el teu consentiment. ​Compartir la teva ubicació sense control pot portar a:​

Robatori de dades personals: En conèixer la teva ubicació, delinqüents poden obtenir informació sobre els teus hàbits diaris, facilitant robatoris o fraus.​

Suplantació d'identitat: Amb accés a la teva ubicació i altres dades, poden fer-se passar per tu en diverses plataformes.​

Ciberassetjament: Persones malintencionades poden rastrejar els teus moviments, posant en perill la teva seguretat personal.​

Ús indegut de dades: Aplicacions poden recopilar més informació de la necessària, comprometent la teva privacitat.

Recomanacions bàsiques per protegir les teves dades privades: BBVA es mulla

Per evitar aquests riscos, BBVA recomana desactivar la geolocalització quan no sigui necessària. Apaga la funció d'ubicació en el teu dispositiu mòbil si no l'estàs utilitzant.​

Revisa permisos d'aplicacions, abans d'instal·lar o actualitzar una aplicació i verifica quins permisos sol·licita sobre la ubicació.​ Evita compartir la teva ubicació en xarxes Wi-Fi públiques o no confiables.

Ajusta qui pot veure la teva informació i evita publicar la teva ubicació en temps real i has de mantenir el programari actualitzat. Les actualitzacions solen incloure pegats de seguretat que protegeixen contra vulnerabilitats.​ Descarrega aplicacions de botigues oficials redueix el risc d'instal·lar programari maliciós que pugui accedir a la teva ubicació sense permís.​

Controlar qui té accés a aquesta informació és essencial

Afegeix una capa extra de seguretat als teus comptes en línia i has de ser cautelós amb la informació compartida.​Pensa abans de compartir detalls personals en xarxes socials o aplicacions. ​ BBVA emfatitza la importància de la prudència en compartir la teva ubicació i altres dades personals.

Mantenir el control sobre qui té accés a aquesta informació és essencial per evitar robatoris, fraus i altres problemes de seguretat. Seguint aquestes recomanacions bàsiques, podràs protegir les teves dades privades i gaudir de la tecnologia de manera segura