Avís especial de BBVA: aquest senzill gest salva el tipus a milions d'espanyols

BBVA ha emès un avís important per a tots els seus clients, destacant una mesura essencial per reforçar la seguretat en línia de les teves finances. En realitzar compres per internet, és crucial utilitzar el CVV dinàmic que ofereix la Targeta Aqua. Aquest senzill gest ha salvat molts usuaris de possibles fraus.

BBVA emfatitza la importància d'emprar el CVV dinàmic en cada compra en línia. A diferència del CVV estàtic, que és fix i pot ser vulnerable si algú obté les teves dades, el CVV dinàmic varia tot el temps. Oferint una capa addicional de protecció.

BBVA ho adverteix: fes això per reforçar la seguretat en línia de les teves finances

Això és especialment rellevant en un entorn on les amenaces cibernètiques estan en augment. En realitzar una compra en línia, segueix aquests passos per utilitzar el CVV dinàmic:

Accedeix a l'app BBVA: Inicia sessió amb les teves credencials.

Selecciona la teva Targeta Aqua: Dins de l'aplicació, tria la targeta amb la qual desitges realitzar la compra.

Obtén el CVV dinàmic: Fes clic a l'opció "Veure CVV" i es generarà un codi de tres dígits vàlid per un curt període.

Completa la teva compra: Introdueix el CVV dinàmic en el camp corresponent en finalitzar la transacció.

Aquest procés garanteix que cada compra estigui protegida amb un codi únic. Així les coses, dificulta l'accés de tercers no autoritzats.

Per què pot ser perillós no fer aquest gest? Pren nota

No utilitzar el CVV dinàmic incrementa el risc que les teves dades siguin utilitzades de manera fraudulenta. Si algú obté el CVV estàtic de la teva targeta, podria realitzar compres sense el teu consentiment. El dinàmic, en canviar constantment, redueix significativament aquesta possibilitat, perquè el codi és vàlid només per un breu període i per a una única transacció.

En no emprar el CVV dinàmic, t'exposes a un frau financer. Parlem de compres no autoritzades que afecten el teu saldo i poden generar complicacions en la gestió de les teves finances.

Ves amb compte amb l'ús indegut de les teves dades personals i financeres per part de tercers. I podem patir una pèrdua de confiança i inseguretat en realitzar transaccions en línia, limitant la teva capacitat per treure profit de les finances digitals.

Per evitar aquestes situacions, és essencial adoptar pràctiques segures en comprar en línia. A més de l'ús del CVV dinàmic, BBVA recomana accedir a la banca en línia des d'entorns segurs, mantenir actualitzada l'app BBVA i estar atent a qualsevol activitat sospitosa en els teus comptes.