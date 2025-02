BBVA treu de l'ensurt a aquests clients: ja no hauran d'angoixar-se més

Has oblidat mai el PIN de la teva targeta BBVA i t'has trobat amb el teu compte bloquejat?. No et preocupis, BBVA té una solució fàcil i ràpida per ajudar-te a recuperar l'accés al teu compte.

Si introdueixes el PIN de la teva targeta incorrectament tres vegades seguides, per seguretat, el sistema bloqueja temporalment el teu compte. Això és una mesura per protegir els teus fons i evitar accessos no autoritzats.

Així pots recuperar un compte bloquejat de BBVA: realment senzill

Recuperar l'accés al teu compte és senzill i BBVA ofereix diverses opcions per ajudar-te. A través de l'App BBVA, obre l'aplicació al teu mòbil i selecciona la targeta del qual has oblidat el PIN.

Toca a "Mostrar més" (la icona amb tres punts) i tria "Consultar PIN". Introdueix la clau de confirmació que rebràs per SMS i el teu PIN apareixerà a la pantalla durant 10 segons.

A través de la web bbva.es, accedeix a la teva àrea privada al web, selecciona la targeta corresponent i fes clic a "Vull" i després a "Consultar PIN". Introdueix la clau de confirmació enviada per SMS, el teu PIN es mostrarà durant 40 segons.

En una oficina BBVA, dirigeix-te a una oficina propera, porta la teva targeta i un document d'identificació (DNI, passaport o targeta de resident). Així doncs, sol·licita a caixa el PIN de la teva targeta.

Per què no t'has de preocupar si el teu compte es bloqueja per error en el PIN?

És normal oblidar el PIN de tant en tant. BBVA entén que aquests errors poden ocórrer i ha dissenyat processos senzills per ajudar-te a recuperar l'accés al teu compte ràpidament.

A més, el bloqueig temporal del compte és una mesura de seguretat que protegeix els teus fons i evita accessos no autoritzats.

Memoritza el teu PIN: Intenta recordar el teu codi o anota'l en un lloc segur.

Canvia el teu PIN si és necessari: Si tens dificultats per recordar-lo, pots canviar-lo per un de més fàcil de recordar.

Mantén actualitzada la teva informació personal: Assegura't que les teves dades estiguin al dia per evitar bloquejos per documentació desactualitzada.

Protegeix les teves dades bancàries: No comparteixis el teu PIN ni les teves dades personals amb ningú. I evita accedir a la teva banca mòbil des de xarxes Wi-Fi públiques o insegures.

Recorda que BBVA està compromès amb la seguretat i comoditat dels seus clients. Si mai et trobes amb un compte bloquejat per error en el PIN, no dubtis a utilitzar les opcions esmentades per recuperar-la sense complicacions.